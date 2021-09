Un compendium sur le dialogue islamo-chrétien, pour « inspirer de nouvelles expériences » de fraternité

« un véritable changement de regard de l'Eglise catholique sur les croyants de l'islam »

« L'avenir de notre société, désormais pluri-religieuse, marquée par la présence séculaire du christianisme et l'arrivée significative de l'islam, ne peut se contenter d'un dialogue qui ne serait que l'auxiliaire de l'ordre public ou qui dériverait en simples échanges de façade entre responsables religieux »

« écrire de nouvelles pages »

« se bâtir que sur le fondement solide de la fraternité »

« inspirer de nouvelles expériences »

Bien que les attitudes positives des autorités chrétiennes envers l’islam demeurent minoritaires au Moyen-Age, la religion dite mahométane n’étant alors très souvent considéré que comme une hérésie, des rencontres, prémices d’un dialogue fécond entre christianisme et islam, ont tout de même existé. Pour les initiés au dialogue islamo-chrétien, la plus célèbre des rencontres est celle que fit François d’Assises avec le sultan Al-Kamil 800 ans plus tôt. Le livre remonte donc bien avant le concile Vatican II pour se plonger dans les sources du dialogue islamo-chrétien. Mais il faudra tout de même attendre Charles de Foucault, ou encore Louis Massignon pour que s'opère. Ce qui explique une quantité de textes et de déclarations de l’Eglise catholique plus importantes ces dernières décennies comme les traditionnels messages du Vatican à l’occasion du Ramadan et de l’Aïd que Saphirnews, très engagé sur la thématique du dialogue, relaye chaque année, ici en 2021. Du côté des musulmans, les textes soulignant l’importance du pluralisme et du respect mutuel se sont aussi multipliés ces dernières années comme la déclaration de Marrakech en 2016 ou, plus récemment, la charte de la Mecque en 2019 Entre ceux qui présentent le dialogue interreligieux comme une naïveté et ceux qui la perçoivent comme un danger, c’est la voie de la fraternité qu’il faut choisir d’emprunter et il ne peut se faire l’économie d’un dialogue à la fois posé et franc., appuie Mgr Jean-Marc Aveline. Pourdu dialogue, qui pourra, etauquel le compendium peut y contribuer.