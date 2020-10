Avec Fratelli Tutti, le pape inscrit l'urgence de la fraternité dans une encyclique adressée à l'humanité

Dans cette encyclique structurée en huit chapitres, le pape commence par dresser un état du monde sombre mais lucide, où « les sentiments d’appartenance à la même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d’un autre temps » .



Parmi les « tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle » , le pape déplore le fait que « la politique n’est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le développement de tous et du bien commun, mais uniquement des recettes de marketing visant des résultats immédiats qui trouvent dans la destruction de l’autre le moyen le plus efficace ». « Dans ce jeu mesquin de disqualifications, le débat est détourné pour créer une situation permanente de controverse et d’opposition » , estime-t-il.



Le chef de l'Eglise catholique fait aussi le constat de la trop grande place que prennent les relations virtuelles, « qui ne sont sociales qu’en apparence » et qui « ne construisent pas vraiment un ‘‘nous’’ mais d’ordinaire dissimulent et amplifient le même individualisme qui se manifeste dans la xénophobie et le mépris des faibles ». « La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts, elle ne suffit pas pour unir l’humanité », appuie-t-il.



« L’individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères » , livre, par ailleurs le pape. « La simple somme des intérêts individuels n’est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l’humanité. Elle ne peut même pas nous préserver de tant de maux qui prennent de plus en plus une envergure mondiale. Mais l’individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. »