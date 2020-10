Fratelli Tutti : Vivre la fraternité, « un défi que nous devons relever ensemble dans la diversité de nos croyances et de nos cultures »

« lutte contre les séparatismes »

Il y a le fond et la forme. Je ne vous cacherai pas que je m’interroge beaucoup sur l’expression même de. Le motnous met dans une logique de combat et de confrontation. Le mot qui plus est au pluriel - est utilisé dans des sens très différents suivant les personnes. J’aurai préféré que le titre même du discours du président mette non pas en évidence unmais unIl est vrai que l’heure est grave et que notre société est à un tournant. Il lui faut décider d’une orientation positive pour l’ensemble des citoyens et définir un projet de société qui ait l’adhésion de tous (ou au moins du plus grand nombre) à un moment où notre monde change et où il faut inventer une nouvelle manière de « faire société » dans une démocratie . Il y a urgence à mettre fin à une spirale de la violence qui ne cesse de croître. Il en va de même de l’incivilité.Mais j’en viens au fond du discours, à ce qui concerne l’ensemble des cultes et tout particulièrement l’islam. Une fois dénoncé l’islam radical et l’islam politique, mettons en valeur et favorisons cet islam spirituel qui donne sens à la vie de millions de nos concitoyens. Notre pays a la chance d’avoir parmi sa population de nombreux croyants musulmans, hommes et femmes, désireux de vivre paisiblement dans le respect des lois de notre République et dans la fidélité à leur foi musulmane. Nous savons que cela passera par la prise en compte de leurs besoins, à l’identique de ce qui a été fait pour les autres cultes. Je pense à des questions comme les carrés musulmans dans les cimetières , la construction de lieux de culte, la prise en compte de règles alimentaires ou vestimentaires…Le discours présidentiel propose des orientations pour l’élaboration d’un projet de loi auquel les cultes seront associés – c’est heureux ! - et annonce des décisions concernant l’étude des civilisations musulmanes, l’enseignement de la langue arabe, la formation des imams. L’heure est venue de passer aux actes et de se donner les moyens d’une politique.