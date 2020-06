Les religions face à la crise du Covid-19 : ce qu'en disent les représentants des cultes de France

« Le Conseil d'Etat a répondu pour tout le monde »

« nous a permis de prendre des décisions responsables en fonction des particularités de chacun ».

« L'enjeu majeur d'une société est la liberté. On ne doit pas s'habituer à une perte de liberté. Chaque fois qu'il y a une atteinte à la liberté, (il faut) se tourner vers les magistrats et dire si c'est légitime et juste »

« J'ai un immense respect pour la justice mais objectivement, ce que dit le Conseil d’Etat n’est pas, si j'ose dire, parole d'Evangile »,

« Il y a eu un moment de polémique qui n'aurait pas dû avoir lieu »,

« Même quand le Premier ministre a avancé la date (de reprise des cultes, sans intégrer l’Aïd al-Fitr, ndlr), on ne pouvait pas la considérer comme de la discrimination dans la mesure où nous n'avions rien demandé et que rien ne nous a été refusé. Que le culte catholique ait demandé à rouvrir selon son appréciation de la situation, qu'il ait obtenu quelque chose, ça ne m'aurait pas choqué parce que la configuration des cultes n'est pas la même. On ne peut pas syncrétiser tout »

Les intervenants sont revenus sur le début de polémique générée par l’avancement du calendrier de la reprise des cultes, voulue pour la Pentecôte fin mai du côté des catholiques., a fait valoir Mgr Éric de Moulins Beaufort, estimant que la décision de la plus haute juridiction administrative, a-t-il plus tard ajouté.lui a répondu Haïm Korsia, rappelant qu'il a prolongé la fermeture des synagogues après Pentecôte pour limiter les risques de voir émerger des clusters à l’occasion de rassemblements religieux trop importants. Même décision du côté du culte musulman.a signifié Mohammed Moussaoui., a-t-il affirmé.