Penser lâ€™aprÃ¨s Covid-19 ne suppose pas que la pandÃ©mie est derniÃ¨re nous : des interrogations et des enseignements

Nous devons prendre conscience de notre fragilité, de notre impuissance et de l'impertinence de certains de nos choix en matière économique et sociale. Nous devons réexaminer la place des religions dans nos sociétés et tenir compte des besoins spirituels des citoyens.En période de crise et d'inquiétude, la spiritualité peut être source d'espérance et de quiétude et d'entraide. Ainsi, avons-nous vu nos nos mosquées distribuer des colis alimentaires et des repas chauds aux plus vulnérables d'entre nous et aux plus exposés aux virus comme les soignants.La solidarité, qui s'est exprimée de manière spontanée dès le début de la pandémie, notamment dans les quartiers dits populaires, nous enseigne qu'il est possible de bâtir une véritable société de partage où chacun pourrait trouver sa place et apporter sa contribution.*****, président de l'Union des mosquées de France (UMF), est président du Conseil français du culte musulman (CFCM).