Face au coronavirus, une plateforme d'assistance spirituelle dÃ©diÃ©e aux musulmans lancÃ©e par le CFCM

« il sera routé vers la plateforme du CFCM qui prendra le relai »

Info Saphirnews. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) lance, lundi 30 mars, une permanence téléphonique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de permettre aux malades du coronavirus et à leurs proches de confession musulmane de bénéficier d’une assistance psychologique et spirituelle dont ils ont besoin dans la gestion de la maladie ou encore de la mort, apprend Saphirnews par l’aumônerie hospitalière du culte musulman. Les familles des défunts morts du coronavirus peuvent donc aussi se tourner vers cette plateforme d'assistance afin d'être accompagnées dans les démarches à effectuer.Toute personne qui désire un soutien moral d’un représentant du culte musulman – comme d'un autre culte – pourra le faire à travers le numéro gratuit d’information mis en place et géré par l’Etat depuis le début de la crise sanitaire, le 0 800 130 000, lui aussi accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dès lors qu’un appelant souhaite bénéficier des services d’un cadre religieux musulman,, nous explique Fatih Sarikir, secrétaire général du CFCM depuis janvier 2020. L'appelant pourra également contacter la plateforme du CFCM directement en composant le numéro fixe 01 45 23 81 39.