Avec lâ€™ENAM, le recrutement des aumÃ´niers militaires du culte musulman se professionnalise

Un effort d'investissement conséquent qui paye

Le budget de fonctionnement de l’ENAM est évalué à 250 000 € sur trois ans, qui devrait pouvoir être assuré en grande partie avec le soutien de la Fondation de l’islam de France (FIF). Tout soutien financier sera bienvenu, à l’exception de ceux provenant d’organisations étrangères, signale-t-on.



A noter, une telle formation n’a rien de gratuite puisque les étudiants sont également mis à contribution : une convention de réversion ayant été signée avec l’EPHE, la formation leur en coûtera au total, sur les trois ans, 1 500 € (soit 500 € par an). « Nous ne pouvons pas appliquer un tarif excessif mais l’engagement financier est suffisamment important pour que les étudiants s’engagent avec nous sur une formation qui garantit un emploi à la clé » , rappelle-t-on.



L’aumônier militaire débutant sa carrière dispose d’un salaire de base fixé à environ 1 900 €, hors parts variables qui s’ajoutent selon la composition de sa cellule familiale, de sa montée en responsabilité au sein de l’aumônerie et de son ancienneté.



Avant, il faudra bûcher ! Le rythme de la formation à l’ENAM, en présentiel, est assez soutenu (600 heures sur trois ans) mais une partie du cursus va être « adaptée à des actifs, avec des cours du soir » afin de « leur laisser la possibilité de poursuivre leurs activités professionnelles en parallèle ». La mobilité géographique demeure toutefois un prérequis à l’exercice du travail d’aumônier militaire qui doit être disposé à être « mutable et projetable ».



« Un aumônier militaire doit toujours être prêt à partir. Entre 15 et 20 d’entre nous partent chaque année sur les cinq théâtres d’opérations extérieures (en Côte d'Ivoire, à Djibouti, au Liban, au Mali et au Tchad, ndlr) pour pouvoir véritablement exercer son métier qui est celui d’accompagner les troupes et d’apporter un soutien moral et spirituel aux militaires qui en ressentent le besoin » , insiste Abdelkader Arbi.



« Malheureusement, trop souvent, on réfléchit l’organisation de l’islam de France dans les moments tragiques, pour répondre à des injonctions de la société. Je me refuse à cela. Nous n’agissons pas sous le coup d’injonctions qui nous pousseraient à créer cette formation » , insiste-t-il. « Notre projet a cette particularité qu’il s’inscrit dans une démarche d’expression d’un besoin après un retour d’expérience. Il nous importe de cadrer les choses tant qu’on peut le faire, dans le calme et la sérénité. »



Avec l’ENAM, l’aumônerie militaire du culte musulman espère susciter des vocations. Les candidats à cette formation ont jusqu’à fin janvier 2020 pour déposer leurs candidatures à l’adresse recrutement.enam@gmail.com.