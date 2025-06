Psycho Inayah : « Je pense au divorce du fait d’infidélités avant notre mariage religieux, alors que nous étions en couple » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Vendredi 27 Juin 2025





Bonjour,



Je me permets de vous contacter au sujet d’une épreuve que je vis en ce moment. Je suis tellement perdue que j’aimerais avoir un avis.



Je suis une jeune femme mariée depuis sept mois avec mon amour de jeunesse. Nous étions en couple pendant huit ans, c’était une relation hors mariage. Tout allait bien dans mon mariage. Mais il y a un mois, j’ai fouillé son téléphone et j’ai appris qu’il m’avait trompé avec des filles de joie pendant que nous étions en couple. Ses raisons ? Il me dit avoir cédé au diable, avoir été jeune et bête, etc.



Actuellement, après avoir découvert ces infidélités, je songe à divorcer même si les faits en question ont eu lieu avant que l’on se marie aux yeux de Dieu.



Nos familles nous incitent à ne pas nous séparer en utilisant la phrase « C’était avant le mariage » .



Je suis totalement perdue car j’ai encore beaucoup de sentiments et je ne me voyais pas dans cette situation au bout de sept mois de vie commune. En vous remerciant par avance pour votre réponse.

Abdelnour Zahrali, psychanalyste



Je ne peux m’empêcher de me demander ce qui vous a poussé à fouiller dans le téléphone de votre mari alors que tout allait bien. Il est impossible de connaître complètement toute autre personne que soi-même. Il est déjà difficile de se connaître soi-même !



Fouiller dans les affaires de l’autre, outre le fait que cela représente une violation de son intimité, comporte des risques. Je remarque juste que cela vous a fait passer de « Tout allait bien » à « Je suis perdue et je songe à divorcer ». Je ne plaide évidemment pas ici pour le fait de se bander les yeux, et je propose là une interrogation générale. Si vous sentez perdue, n’est-ce pas parce que vous avez toujours beaucoup de sentiments pour votre mari et devez maintenant gérer votre découverte ?



Au vu de votre témoignage, il me semble que deux questions se posent, et vous seule pouvez y répondre :



Êtes-vous en mesure de supporter de vivre avec cette idée que votre mari vous a trompé avant le mariage certes, mais alors que vous étiez en couple ? Êtes-vous en mesure de lui pardonner ?



Si vous ne le pouvez pas, c’est à vous de voir si la poursuite de la vie maritale vous semble souhaitable et possible, dans de telles conditions.



Si vous le pouvez, qu’en est-il de la situation présente ? Est-ce que votre mari a pris un engagement conforme à ce que vous souhaitez ? Et si oui, est-ce qu’il a votre confiance ?



Il parait hautement souhaitable que vous ayez une discussion franche avec votre mari, et la présence d’une tierce personne, comme un.e thérapeute de couple, vous serait certainement d’une grande aide en cela. Vous pourriez l’un et l’autre travailler les sentiments que vous avez l’un pour l’autre, et les exprimer clairement.



Vous pourriez aussi renouveler votre engagement, si c’est ce que vous souhaitez l’un et l’autre. Et vous pourriez aussi exprimer en détail ce que vous attendez l’un de l’autre, et en quels termes vous envisagez votre vie commune, un peu comme on établit un contrat entre deux partenaires. Nul doute que cela vous permettrait d’y voir plus clair.



Je vous souhaite de réussir à aborder votre situation avec calme et réflexion, et de ne pas hésiter à avoir recours à une aide extérieure, neutre, comme peut en apporter par exemple un.e thérapeute dont c’est le métier.



La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com