Ã‰lections du CFCM : la composition du bureau national connue, Moussaoui Ã  la prÃ©sidence

Ce choix a été grandement facilité par le retrait, la veille, de la candidature de Chems-Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris à la présidence du CFCM.Mohammed Moussaoui est secondé dans sa tâche par Chems-Eddine Hafiz et Ibrahim Alci, président du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), qui, dans le cadre de la présidence tournante, deviendront, en principe, et tour à tour, présidents du CFCM en 2022 puis en 2024.Fatih Serikir, secrétaire général de Milli Gorus, a accédé au poste de secrétaire général du CFCM, tandis qu'Aslam Timol, délégué général de la Grande Mosquée de Saint-Denis de La Réunion, en est désormais le trésorier. Le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, Abdallah Zekri, a, quant à lui, été désigné délégué général.Plusieurs chargés de mission issus de diverses fédérations ont été désignés. C'est par ce biais que Musulmans de France (ex-UOIF) fait son entrée, discrète, dans les instances nationales du CFCM, en étant chargée de la commission sur l'harmonisation des horaires de prières. En parallèle, un Observatoire national contre le radicalisme est également sur les rails.Il est à noter l'absence notable d'Anouar Kbibech et de sa fédération, le Rassemblement des musulmans de France (RMF), du bureau national du CFCM. Les membres de cette structure ont ainsi choisi de quitter la réunion pour protester contre l'absence du RMF, synonyme d'exclusion, du bureau, voulue par l'UMF.Celle-ci, en charge de la commission sur la réforme du CFCM, entend bien marquer sa présence au sein d'une instance toujours en quête de crédibilité auprès des musulmans de France.