Elections au CFCM : aprÃ¨s son exclusion du bureau, le RMF dÃ©nonce Â« un vÃ©ritable hold-up Â»

Un nouveau bureau national pour le Conseil français du culte musulman (CFCM) a été constitué, dimanche 19 janvier, à l’issue de la réunion du Conseil d’administration de l’instance. Le Rassemblement des musulmans de France (RMF) brille par son absence totale au sein de ce bureau, présidée jusqu’en 2022 par Mohammed Moussaoui, son rival de l’Union des mosquées de France (UMF).Deux jours après les élections dont l'issue a constitué un revers pour le RMF, la fédération, dirigée par Anouar Kbibech, est sortie du bois, mardi 21 janvier, pour dénoncer unequi prévoit que les trois ou quatre fédérations ayant le plus grand nombre de délégués au CA doivent constituer la présidence collégiale du CFCM.Or, le RMF fait valoir qu’elle estaux élections avec 15 délégués (élus et cooptés) et dénonce, de ce fait, son exclusion de la présidence collégiale et de la présidence tournante dont la composition actuelle est, tempête la fédération dans un communiqué.