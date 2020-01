Islam de France : qui est Mohammed Moussaoui, dÃ©signÃ© prÃ©sident du CFCM ?

« islam de France ancré dans la société, respectueux de nos usages et de nos lois, respecté par tous les Français »,

« conjuguer cet amour du savoir avec une foi profonde, à l’image de cette longue tradition d’intellectuels musulmans, à l’image d’Averroès, qui étaient à la fois de grands scientifiques et de grands théologiens »

Né en 1964 à Figuig, au sud-est du Maroc, Mohammed Moussaoui débarque à Montpellier en 1986 où il obtient en 1990 son doctorat et son agrégation de mathématiques après un parcours universitaire exemplaire au Maroc. Ce fils d'instituteur rejoint l'université d'Avignon en 1991 sur un poste d’attaché d’enseignement et de recherche, puis de maître de conférences en 1992. Il est habilité à diriger des recherches depuis mars 1998.En parallèle, Mohammed Moussaoui a acquis une formation en théologie et sciences islamiques au Maroc, lui permettant d'assurer, depuis une vingtaine d'années, les prêches du vendredi dans plusieurs mosquées de France.Ancien vice-président du Rassemblement des musulmans de France (RMF), créé en 2006 après avoir fait scission avec le FNMF, Mohammed Moussaoui, fort de sa stature d'homme de concensus, accède à la présidence du CFCM en 2008, avant d'être réélu à son poste en 2011.L'universitaire est décoré de la Légion d'honneur en 2012 par Nicolas Sarkozy , qui avait salué un représentant d'unqui a su