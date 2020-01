PrÃ©sidence du CFCM : le recteur de la Grande MosquÃ©e de Paris retire sa candidature au profit de Moussaoui

Au moment de l'adoption des statuts du CFCM en avril 2019, il était annoncé un partage de la direction du CFCM entre la Grande Mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans de France (RMF) et le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF) à tour de rôle, tous les deux ans, sur une durée totale de six ans.La victoire de l'UMF aux élections a chamboulé la donne, au grand dam du RMF, présidé par Anouar Kbibech. La Grande Mosquée de Paris étant réfractaire à l'idée de voir deux fédérations proches du Maroc, l'UMF et le RMF, prendre toutes deux la présidence, le soutien de Chems-Eddine Hafiz en faveur de Mohammed Moussaoui signe comme un désaveu pour le RMF, qui pourrait être le grand perdant de l'histoire, bien qu'il soit une force plus importante au CFCM que le CCMTF au regard du nombre d'élus et de désignés. Les tractations entre les fédérations pour la désignation des présidents s'annoncent âpres.Lire aussi :