Dalil Boubakeur n'est plus le recteur de la Grande MosquÃ©e de Paris

« élu à l'unanimité »

Après 28 ans à la tête de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur tire sa révérence. A 79 ans, le recteur de l'institution religieuse a démissionné, samedi 11 janvier, de ses fonctions.C'est Chems-Eddine Hafiz qui lui succède. L'avocat, âgé de 65 ans, a été, selon un communiqué de l'institution,président de la Société des Habous et des Lieux saints de l'islam et recteur de la Grande Mosquée de Paris.Dalil Boubakeur devrait, en toute logique, céder sa place de président du Conseil français du culte musulman (CFCM), qu'il occupe par intérim depuis juin 2019 , et ce après les élections du bureau prévues en janvier. Lire aussi :