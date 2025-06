Aïd al-Adha 2025 : les vœux des catholiques aux musulmans de France

« auquel la foi islamique se réfère volontiers »

Le retour de la plus grande des fêtes du calendrier islamique, ce 6 juin 2025, est aussi celui de l’enthousiasme des pèlerins ayant pris la route du hajj, la route de la Mecque, pour y accomplir le rêve de toute une vie, et accomplir l’un des cinq piliers de l’islam. Dans beaucoup de mosquées de France, des hommes et des femmes de tous âges se sont préparés avec soin, spirituellement et matériellement pour un grand voyage, une expérience spirituelle, un acte de piété que toute la communauté musulmane accompagne de sa solidarité et de sa prière.Partout dans le monde, les musulmans s’associent aux pèlerins par la célébration de la Fête du Sacrifice. Elle rappelle le geste d’obéissance d’Abraham : c’est par ces mots de la Déclaration Nostra Aetate (Concile Vatican II - 1965), que l’Eglise catholique a officiellement déclaré vouloir regarder les musulmans avec estime, et qu’elle a proclamé son désir d’écrire une page nouvelle de relations fraternelles, enrichie considérablement par le pape François. Et nous avons été très touchés de recevoir les messages de sympathie de nombreux musulmans lors de son décès. Nous voulons les assurer, tous, de nos prières et de notre reconnaissance.