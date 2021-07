Points de vue Vivre pleinement l’Aïd al-Adha sans sacrifier d’animal Aïd el-Kébir Rédigé par Omero Marongiu-Perria | Vendredi 16 Juillet 2021 à 13:00





Dans le contexte de nos sociétés contemporaines, dominées par une consommation de masse, sacrifier un animal sous prétexte de répondre à un appel divin lié au geste d’Abraham a-t-il encore un sens ? D’autres voies sont possibles, et des musulmans les explorent depuis plusieurs années. Contrairement à une croyance couramment répandue, les premiers musulmans n’ont jamais considéré qu’il était obligatoire de sacrifier un animal durant la période de l’Aïd el-Kébir , point culminant du grand pèlerinage. L’idée que cet acte fait partie des obligations cultuelles s’est imposée au fur et à mesure du temps, jusqu’à devenir une sorte de trait identitaire complètement caricatural qu’il faudrait respecter, sous peine d’être réprimandé par Dieu.Dans le contexte de nos sociétés contemporaines, dominées par une consommation de masse, sacrifier un animal sous prétexte de répondre à un appel divin lié au geste d’Abraham a-t-il encore un sens ? D’autres voies sont possibles, et des musulmans les explorent depuis plusieurs années.

Les pratiques sacrificielles aux divinités existaient bien avant l’avènement de l’islam, et le Coran s’en fait l’écho en mentionnant les chameaux immolés durant la période du pèlerinage (Coran 22, 36-37). De nombreux musulmans ignorent aujourd’hui que, d’une part, les habitants de La Mecque ne sont pas concernés par ce sacrifice rituel ; d’autre part, l’ ifrâd est la modalité du hajj la plus recommandée chez les savants malikites et elle ne nécessite pas de sacrifice d’animal.



De plus, même pour les autres modalités du pèlerinage, le Coran prévoit une possibilité de rite de substitution au sacrifice par un jeûne de trois jours durant le pèlerinage puis de sept jours une fois rentré chez soi (Coran 2, 196). Nous sommes donc loin, très loin des discours entendus parfois dans la bouche d’imams et de prédicateurs qui culpabilisent les musulmans ne sacrifiant pas de bêtes pour l’Aïd el-Kébir en les menaçant d’une réprobation divine.



L’offrande à Dieu consiste ici d’abord et avant tout à adopter un mode de vie sain et à accompagner la prière, qu’elle soit quotidienne ou liée à la fête, par le geste continu de bien et d’aide aux plus pauvres.

Le Prophète était à l’écoute des plus pauvres, et nous ?



Dans un tel cadre, on comprend que le Coran et le Prophète insistent sur la dimension sociale liée au rite. D’un côté, le Coran écarte toute la superstition consistant à croire que le sacrifice d’une bête puisse apporter quelque chose de supplémentaire à Dieu : « Ni leur chair, ni leur sang ne peuvent atteindre Dieu (pour qu’Il vous accorde Ses faveurs) ; ce qui peut l’atteindre, c’est que vous vous prémunissiez (auprès de Lui). » (Coran 22, 37)



De l’autre, le Prophète investit le sacrifice d’un sens éminemment social : « "Celui d’entre vous qui immole une bête pour la fête du sacrifice, qu’il n’en conserve aucune viande chez lui au-delà de trois jours." Lorsque vint l’année suivante, les gens s’interrogèrent : “Ô, Messager de Dieu, devons-nous procéder comme nous l’avons fait l’an dernier ?” Celui-ci leur répondit : "Mangez, distribuez et conservez-en. L’an dernier, les gens étaient dans l’indigence et j’ai voulu que vous les soulagiez”. » (Al-Bukhârî et Muslim)



Vivre le sens profond du don de soi



Sur un plan factuel, il faut comprendre l’ampleur de la problématique à plusieurs niveaux ; sous prétexte de respecter un rite ancestral censé s’inscrire dans une tradition plurimillénaire, ce sont des millions d’ovins qui sont sacrifiés dans des conditions souvent déplorables. On peut déjà citer le cas des sacrifices pratiqués à La Mecque où des animaux, réunis par centaines dans des salles d’abattage exigües, sont tués et entassés immédiatement les uns sur les autres. Il a fallu que des vidéos circulent sur le Net ces dernières années pour que les autorités du pays commencent à réagir. Elles proposent désormais aux pèlerins de substituer le sacrifice sur place – qui, au demeurant, n’a plus aucun sens spirituel ni pratique – par l’envoi d’un don dans un pays tiers pour un sacrifice au profit des plus pauvres.



Dans les pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, les banques rivalisent de publicités pour des prêts bancaires, avec intérêts, afin que les musulmans puissent acheter leur mouton à crédit, un comble pour un rite sensé avoir été établi au profit des plus pauvres. Dans nos pays industrialisés, où la nourriture carnée fait partie du quotidien des musulmans, on trouve une justification identitaire à la pratique du sacrifice qui n’a plus aucun effet concret sur cet aspect de redistribution.



Que des musulmans revendiquent la perpétuation d’un rite qu’ils croient ancestral, cela leur appartient. Mais d’autres musulmans voient dans le rite sacrificiel avant tout le don de soi en direction des plus démunis, comme le Coran l’indique à plusieurs reprises. Ces musulmans lisent les textes de l’islam comme leurs coreligionnaires et ils trouvent dans la simplicité du Prophète et dans sa vie extrêmement modeste une source d’inspiration forte pour repenser le sens du sacrifice sans abattre d’animal. L’offrande à Dieu consiste ici d’abord et avant tout à adopter un mode de vie sain et à accompagner la prière, qu’elle soit quotidienne ou liée à la fête, par le geste continu de bien et d’aide aux plus pauvres.



Omero Marongiu-Perria est sociologue des religions. Membre du groupe interreligieux national Théologie en dialogue, animé par le Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM), il est l’auteur de l’ouvrage L’islam et les animaux , aux éditions Atlande (avril 2021, 12 €).



