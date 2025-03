Une année musulmane, une belle exploration du sens et des secrets du calendrier hégirien avec Abd El-Hafid Benchouk

Une année musulmane

Le calendrier grégorien s'est tant imposé à nos vies que la conscience du calendrier musulman ne surgit très souvent que ponctuellement en France pour les fidèles même de l'islam au moment du Ramadan. Ce mois béni ne figure pas au rang des mois sacrés ; il ne marque pas non plus le début de l'année hégirienne, instaurée en 622 de l'ère chrétienne dite commune. Mais Ramadan, avec le mois de Dhul Hijjah marquant le grand pèlerinage (hajj) , jalonne l'année d'une lumière particulière qui en rendrait jaloux les autres mois.Avec, Abd El-Hafid Benchouk, auteur précédemment du livre « Le langage des cœurs », offre aujourd'hui aux lecteurs et aux lectrices une occasion de voyager dans le temps pour. Tous sans exception, y compris les mois sans commémoration particulière.L'auteur nous fait parcourir une part de l'histoire de la civilisation musulmane à ses débuts avec l'Hégire et nous amène à découvrir des pans de cultures musulmanes qui font la diversité et la richesse de « la oumma ». Une communauté qu'Abd El-Hafid Benchouk veuten aidant ses membres, à travers son ouvrage, à prendre véritablement conscience du calendrier musulman lunaire et de son sens spirituel. Ce faisant, il nous fait méditer l'islam autrement., nous dit-il. Ce besoin de cohésion autour du calendrier est valable pour l'ensemble des communautés et nations, y compris dans des Etats aujourd'hui largement sécularisées où les fêtes nationales et les journées mémorielles sont des rendez-vous de communion populaire.permet en outre aux non-musulmans de, souligne Abd El-Hafid Benchouk. L'ouvrage convient en effet à tous les publics, une qualité grâce à la pédagogie avec laquelle le maître soufi transmet son savoir.Autre point fort à signaler,est le style de beau livre que tout à chacun voudrait s'offrir ou se voir offrir. Ceux et celles qui sont en panne d'idées cadeaux pour l'Aïd n'ont guère besoin de chercher trop loin, ce livre saura faire plaisir à coup sûr !