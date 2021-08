« la communauté musulmane »

« la meilleure des communautés »

« oumma »

« Vous êtes la meilleure communauté qu’on a fait surgir pour les Hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. »

« vous »

« le musulman doit logiquement être inséré dans la société et agir au profit de tous. C’est la conclusion logique d’une bonne compréhension de l’islam ».

« (...) Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté, mais Il a voulu vous éprouver par le don qu’Il vous a fait. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres (...) »

Il est courant d’entendre par des musulmans que la oumma, au sens communément admis de, est. Cette assertion ne vient pas de nulle part ; c’est bien et bel tiré d’un passage du Coran dans lequel le termeest bien employé en tant que tel en arabe. Sourate 3 (Al Imran), verset 110 :Leest certes dirigé aux musulmans mais une mauvaise interprétation de ce passage coranique est souvent répandue, tendant à faire croire que les musulmans sont par nature meilleurs par rapport aux autres groupes du genre humain sur Terre du seul fait de leur appartenance à l’islam. Il n’en est rien. Autrement, ce serait trop facile.Une telle interprétation n'est pas sans conséquences puisqu'elle vient irriguer des logiques qui vont à l'encontre du faire société ensemble. Or, appuie Omero Marongiu-Perria,Après tout, en se tenant à la sourate 5 (Al-Maida), verset 48 :. Partout et pour tous.