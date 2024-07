Psycho Maryam : « Suis-je légitime dans mon souhait de me séparer ? » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 6 Juillet 2024 à 08:00





Je me tourne vers vous car j'ai besoin de conseils. Je vais m'adresser à vous avec le plus de franchise possible, veuillez m’excuser si je présente les choses parfois crûment. J'ai une trentaine d’années, maman de quatre enfants, mariée à mon conjoint depuis bientôt 20 ans. Celui-ci a 10 ans de plus que moi.



Notre mariage a connu des hauts et des bas, surtout dans les premières années. Nous étions encore immatures et n'avions pas forcément la maturité de nous poser calmement lors de nos conflits. Cela a mené à la séparation durant quelques mois il y a une quinzaine d'années. Nous avons repris la vie commune sur de nouvelles bases et cela s'est révélé positif.



Nous avons traversé de nombreuses épreuves ensemble et je peux dire que nous formons une équipe soudée. Nous avons eu quatre enfants, nous travaillons tous les deux, ce qui laisse assez peu de place pour nous retrouver en couple mais nous nous sommes efforcés durant toutes ces années de maintenir l'affection entre nous. Nous nous efforçons de communiquer au mieux sur ce que nous ressentons pour ne pas laisser une situation devenir conflictuelle.



Malgré cela, certains points n'ont pas trouvé de solution. Par exemple, mon mari a commencé à manquer d'hygiène. Il a une mauvaise dentition, ce qui ne m'a pas gênée lorsque je l'ai épousé. Mais au fur et à mesure des années, il ne se lavait plus les dents, ni ne prenait de douche au point où il me rebute physiquement. Je lui en ai souvent fait part, en lui disant que ça me gênait. Il faisait un effort durant une semaine ou deux et puis retombait dans son manque d’hygiène. A un tel point que je n'ai plus envie de l'embrasser, ni qu’il m'embrasse ou se rapproche de moi physiquement. Après plusieurs années comme cela, je me suis forcée mais le dégoût persiste, même s'il fait des efforts aujourd’hui.



Il m'explique qu'avec les années, il a sombré dans une sorte de paralysie. Il n'a plus le goût du travail, d'améliorer notre maison avec les nombreux travaux qu’il reste à faire. Il est comme paralysé. Il n'a plus goût à rien, ni même à l'amour physique. Il n'est plus demandeur depuis plusieurs années et j'ai eu l'impression de devoir mendier un rapport physique lorsque mes besoins étaient présents, alors même qu'il ne me faisait pas vraiment envie. Mais j'ai besoin d'assouvir mes envies et il est mon mari.



Cela fait plus de 10 ans qu’il ne manifeste de son côté plus de désir envers moi. Il n'est jamais entreprenant ou demandeur. Il donne suite à mes demandes de temps à autre, faisant mine parfois de ne pas comprendre mes avances. Nos relations intimes sont satisfaisantes lorsqu’elles ont lieu, et il arrive à me procurer un orgasme à chaque fois. Je ne prends plus plaisir à ses baisers ou ses caresses, même s'il sort de la douche, le dégoût persiste. Je vais souvent droit au but pour assouvir mon envie, et la sienne. Mais la sensualité n'existe plus. Je manque de cela, d'embrasser... mais je ne peux plus le faire avec lui, je n'y arrive plus. De son côté, il me dit que ça ne le gêne pas, il n'est pas demandeur.



Malgré ce point noir dans notre relation, nous avons beaucoup d’affection l'un pour l'autre. Nous nous organisons pour mener nos vies professionnelle et familiale au mieux. Nous sommes vraiment de bons amis, mais pas bons amants. Nous ne nous discutons pas souvent. Bien que nous arrivons à verbaliser nos difficultés, aucune solution n’est trouvée.



Aujourd’hui, je suis frustrée, car la sexualité et le désir ont une part importante dans ma vie, et nous sommes en décalage. Il dit qu’il ne peut pas y remédier. Nous parlons de séparation... il me dit que je suis encore jeune et que je peux refaire ma vie. Qu’il préfère me voir heureuse et épanouie sans lui que triste et frustrée avec lui. Il ne manifeste pas l'intention de refaire la sienne.



Aujourd’hui, je pense avoir fait le deuil de notre couple, mais pas le deuil de notre famille avec nos quatre enfants. Je suis perdue et je souffre. J'ai peur de gâcher la vie de mes enfants avec un divorce. Je me dis que tout ça est un grand gâchis, et en même temps je ne pense pas pouvoir un jour ressentir à nouveau du désir pour mon mari.



J'ai besoin de conseils, je suis perdue. Suis-je légitime dans mon souhait de me séparer? Il ne le souhaite pas, il préférerait que l'on continue comme cela mais cela ne me convient pas. Merci de vos conseils.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste



Vous donner des conseils, c’est délicat, bien que votre exposé soit très clair, car je ne dispose que de votre point de vue. D’autre part, en psychanalyse, nous ne cherchons pas à donner des conseils, mais plutôt à aider les personnes à trouver en elles-mêmes la meilleure solution pour elles.



Compte tenu du bilan plutôt positif que vous faites de votre vie commune, hormis la relation intime, je ne peux m’empêcher de me demander si cela vaut la peine de tirer un trait sur une relation comme celle que vous avez avec votre mari. Regardez notre rubrique, cette entente et cette solidarité sont si rares !



Ce que vous écrivez à propos de l’hygiène, par exemple, et son absence de libido, me font penser à un état dépressif latent qu’il serait intéressant de prendre en considération. Peut-être pourrait-il, lui, voir un professionnel, s’il veut vous reconquérir et retrouver sa vitalité d’homme. Votre dégoût peut aussi venir d’un dégoût qu’il éprouverait envers lui-même ? Pour se négliger de cette façon et accepter de vous perdre, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout pour lui. Alors le quitter s’il ne va pas bien, cela pose question.



Il y aurait une autre approche possible, ce serait de consulter ensemble un thérapeute sexuel, cela pourrait vous aider à pointer les problèmes et à les dévoiler, les sortir de l’ombre, puis et donc, de les résoudre. Parlez-en ensemble, il est trop tôt pour renoncer, non ?



Lire aussi : Le couple est une conquête : la fécondité de la rencontre en islam



Chère Maryam,Vous donner des conseils, c’est délicat, bien que votre exposé soit très clair, car je ne dispose que de votre point de vue. D’autre part, en psychanalyse, nous ne cherchons pas à donner des conseils, mais plutôt à aider les personnes à trouver en elles-mêmes la meilleure solution pour elles.Compte tenu du bilan plutôt positif que vous faites de votre vie commune, hormis la relation intime, je ne peux m’empêcher de me demander si cela vaut la peine de tirer un trait sur une relation comme celle que vous avez avec votre mari. Regardez notre rubrique, cette entente et cette solidarité sont si rares !Ce que vous écrivez à propos de l’hygiène, par exemple, et son absence de libido, me font penser à un état dépressif latent qu’il serait intéressant de prendre en considération. Peut-être pourrait-il, lui, voir un professionnel, s’il veut vous reconquérir et retrouver sa vitalité d’homme. Votre dégoût peut aussi venir d’un dégoût qu’il éprouverait envers lui-même ? Pour se négliger de cette façon et accepter de vous perdre, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout pour lui. Alors le quitter s’il ne va pas bien, cela pose question.Il y aurait une autre approche possible, ce serait de consulter ensemble un thérapeute sexuel, cela pourrait vous aider à pointer les problèmes et à les dévoiler, les sortir de l’ombre, puis et donc, de les résoudre. Parlez-en ensemble, il est trop tôt pour renoncer, non ?

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !