Sur le vif XV de France dans la tourmente : la justice saisie par les propos racistes de Melvyn Jaminet Rédigé par Lina Farelli | Mardi 16 Juillet 2024 à 16:15





« menace de mort à raison de l'origine » , a annoncé, mardi 16 juillet, le parquet de Paris. Elle est ouverte depuis le 9 juillet après un signalement de SOS Racisme, aux lendemains des



Alors qu’il était en Argentine pour une tournée d'été avec son équipe, le jeune homme de 25 ans a lâché dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux être prêt à mettre « un coup de casque » au « premier Arabe » qu'il « croise sur la route » . La Fédération française de rugby (FFR) comme le RC Toulon ont condamné sans délai ses propos. Exclu de l’équipe de France, il est revenu depuis en France pour s’expliquer.



La FFR a annoncé, mardi 16 juillet, avoir effectué un « signalement auprès du procureur de la République » afin de « faire toute la lumière sur la tenue de ces propos d'une extrême gravité ». « Pour Jaminet, ça a été tolérance zéro. (…) Pour la suite, ce sera tolérance zéro, sanction financière, exclusion définitive de l’équipe de France. On adaptera la sanction en fonction des faits. On veut mettre plus de rigueur, on ne veut pas enlever toute soupape mais en appeler à la responsabilité des joueurs. Quand on est international, on prend des engagements. Quand le cadre ne sera pas respecté, il y aura des sanctions qui pourront être très lourdes » , a affirmé, à son retour d'Argentine, le président de la FFR, Florian Grill.



La tournée sud-américaine des Bleus a été gravement entachée par cette l'affaire Jaminet mais aussi par l’affaire Jegou-Auradou, du nom des deux rugbymen âgés de 20 et 21 ans accusés de viols sur une jeune femme à Mendoza dans la nuit du 6 au 7 juillet. Tous deux, qui clament leur innocence, ont été incarcérés et inculpés pour viol aggravé.



« C'est à la justice argentine de déterminer s'il y a culpabilité, ou pas. Il faut respecter le travail de la justice argentine et qu'elle mène son enquête jusqu'au bout » , a assuré devant la presse Florian Grill, pour qui « ce n'est pas le staff qui est en responsabilité, c'est bien les joueurs qui ont décidé de sortir du cadre » s'agissant des sorties le soir des faits. « Nous n'aurons certainement pas la main qui tremble, ni pour sensibiliser, ni pour appliquer les nouvelles règles, ni pour sanctionner. Il en va de l'avenir de notre sport et de nos jeunes. Nous allons renforcer les sanctions disciplinaires pour inclure des sanctions financières. Elles pourront aussi inclure l'exclusion temporaire ou définitive des équipes de France, comme nous l'avons fait dans le dossier Jaminet. »



Lire aussi :

Rugby : après ses propos racistes, un joueur exclu du XV de France sans ménagement Le rugbyman Melvyn Jaminet est visé par une enquête pour, a annoncé, mardi 16 juillet, le parquet de Paris. Elle est ouverte depuis le 9 juillet après un signalement de SOS Racisme, aux lendemains des propos racistes à l'encontre des Arabes tenus par le joueur du XV de France et de Toulon. Alors qu’il était en Argentine pour une tournée d'été avec son équipe, le jeune homme de 25 ans a lâché dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux être prêt à mettreauqu'il. La Fédération française de rugby (FFR) comme le RC Toulon ont condamné sans délai ses propos. Exclu de l’équipe de France, il est revenu depuis en France pour s’expliquer.La FFR a annoncé, mardi 16 juillet, avoir effectué unafin de, a affirmé, à son retour d'Argentine, le président de la FFR, Florian Grill.La tournée sud-américaine des Bleus a été gravement entachée par cette l'affaire Jaminet mais aussi par l’affaire Jegou-Auradou, du nom des deux rugbymen âgés de 20 et 21 ans accusés de viols sur une jeune femme à Mendoza dans la nuit du 6 au 7 juillet. Tous deux, qui clament leur innocence, ont été incarcérés et inculpés pour viol aggravé., a assuré devant la presse Florian Grill, pour quis'agissant des sorties le soir des faits.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !