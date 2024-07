Sur le vif Rugby : après ses propos racistes, un joueur exclu du XV de France sans ménagement Rédigé par Lina Farelli | Lundi 8 Juillet 2024 à 07:45





« Le premier Arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. » Ces graves propos racistes ne sont pas ceux d'un inconnu ; ils ont été prononcés par Melvyn Jaminet, l’arrière du XV de France et du RC Toulon, dans une vidéo qu'il a publiée quelques heures après la victoire des Bleus en Argentine samedi 6 juillet, veille du



La vidéo, supprimée depuis, a suscité un tollé qui a poussé la Fédération française de rugby à réagir très fermement en écartant le joueur de l'équipe de France. « La FFR condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvyn Jaminet dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux. De tels propos sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales de notre sport. En conséquence, Melvyn Jaminet a été mis à l’écart avec effet immédiat et quitte le groupe France » , indique dans un communiqué la FFR, qui annonce une enquête interne pour « faire toute la lumière sur la tenue de ces propos d’une extrême gravité et prendra les mesures appropriées ».



« La FFR réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la diversité, de l’inclusion et de la laïcité. Le rugby est un sport qui rassemble et unit, et nous nous devons de promouvoir ces valeurs essentielles. Aucun comportement discriminatoire, de quelque nature que ce soit, n’a sa place dans le rugby français. »



Le club du RC Toulon a aussi condamné les propos de son joueur : « Suite à la vidéo parue sur les réseaux sociaux impliquant Melvyn Jaminet, le RCT condamne les propos tenus et se désolidarise de ceux-ci. Une enquête interne est ouverte et le club communiquera plus largement à l’issue de celle-ci. »



« Tolérance ZERO contre le racisme. Merci à la Fédération française de rugby pour cette réaction rapide et adaptée à l’effroi que suscitent les propos de Melvyn Jaminet » , a réagi la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.



« Je suis profondément désolé et honteux de mes paroles. Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde. Je comprends que cela ait pu blesser et offenser de nombreuses personnes et je tiens à dire clairement que ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs ou celles de l’équipe de France de rugby » , a écrit Melvyn Jaminet dans un message relayé sur les réseaux sociaux. Il affirme comprendre la sanction de la FFR et se tenir à sa disposition pour faire la lumière sur son comportement choquant bien parti pour laisser des traces sur son image et entacher sa carrière.



