Législatives 2024 : ce qu'il faut retenir d'un scrutin historique qui livre des surprises au second tour

A l'issue d'une campagne mouvementée des élections législatives anticipées, les résultats sont tombés dimanche 7 juillet et ils sont inespérés pour ceux et celles qui ne voulaient pas de l'extrême droite au pouvoir. Plus de 200 candidats se sont désistés afin de barrer la route au Rassemblement national (RN). Une stratégie mise en œuvre au nom du barrage républicain qui a tout l'air d'avoir fonctionné cette fois car le renversement de tendance est total.Si le nombre de sièges pour le RN pourrait augmenter d'une quarantaine de sièges (contre 88 jusque-là), on est loin du raz-de-marée bleu marine que prédisaient les sondages. Le parti présidé par Jordan Bardella, arrivé en tête au premier tour, est finalement arrivé en troisième position, derrière le Nouveau Front populaire et le camp présidentiel.La coalition de gauche fait un meilleur score qu'attendu et représente aujourd'hui la première force politique dans l'Assemblée nationale. Socialistes, écologistes, insoumis et communistes rassemblés obtiennent entre 180 et 205 sièges., a signifié le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à l'annonce des premiers résultats.Quant au camp présidentiel, il n'a plus la majorité relative mais devrait garder entre 150 et 180 sièges, en comptant les personnes élues sous les étiquettes Renaissance, Modem et Horizons. Le parti Les Républicains, qui s'est scindé en deux deux après le ralliement d'Éric Ciotti au RN, devrait décrocher une soixantaine de sièges.Le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé qu'il remettra sa démission à Emmanuel Macron lundi 8 juillet., a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui ne veut pas de la nouvelle séquence qui s'ouvre un simpleavant l'élection présidentielle de 2027 face à une extrême droite qui demeure forte et toujours aux aguets. Un vœu partagé par nombre de Français qui attendent du changement, maintenant, mais l'absence d'une majorité absolue rendra la tâche difficile.Notons enfin que la mobilisation des Français aux élections législatives du 30 juin et du 7 juillet est historique. Le taux de participation au second tour est évalué à plus de 67 %.