Après la dissolution, l’appel de la Grande Mosquée de Paris aux musulmans à contrer l’extrême droite

« Il est impératif de dépasser les querelles intestines et de se concentrer sur l'essentiel : défendre les valeurs républicaines et contrer la montée en puissance de ceux qui prônent la division et la haine , affirme le recteur. Nous ne pouvons permettre à l'histoire de se répéter. Le devoir des partis républicains est de s'opposer fermement à l'extrême droite, de proposer une alternative claire et unifiée, et de démontrer au peuple français que la grandeur de la nation réside dans son unité, sa diversité et son engagement envers la démocratie. »



Il appelle les partis républicains « à la raison » : « Il vous reste vingt jours pour prouver que vous êtes dignes de la grandeur de la France. Que vous soyez les héritiers du grand Charles de Gaulle, qui doit se retourner dans sa tombe à chaque fois qu'un représentant de l'extrême droite, ayant tenté de l'assassiner, se réclame de lui ; que vous soyez les successeurs du fin stratège François Mitterrand, maître de l'union ; ou encore du combatif Georges Marchais, dont la ténacité devrait vous inspirer, il est temps de vous ressaisir et de sauver la France. »



Alors que « le "Maghrébin", le "musulman", (…) sont devenus les boucs émissaires, les symboles de tout ce qui est perçu comme menaçant, comme étranger, comme incompatible avec une identité nationale supposément homogène » , Chems-Eddine Hafiz dénonce un discours qui, « tel un refrain usé jusqu'à la corde, sert (pour des partis se proclamant républicains) de bouée de sauvetage dans leur dérive vers les eaux nauséabondes de l'extrême droite » .