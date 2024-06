Après les européennes et la victoire de l'extrême droite, le pari très risqué de la dissolution

La séquence politique du moment est historique et fait craindre le pire. Les élections européennes, qui se sont déroulées dimanche 9 juin en France, ont signé une nouvelle victoire pour l'extrême droite. Au sortir des urnes, c'est le Rassemblement national (RN) qui remporte la mise en obtenant 31,5 % des suffrages, progressant de 8 points depuis le dernier scrutin en 2019. En cumulant les voix de Reconquête dont la tête de liste est Marion Maréchal Le Pen (5,3 %), l'extrême droite culmine à 37 %. Elle confirme ainsi sa forte progression en France et sur le Vieux continent. Le résultat est d'autant plus important que le taux de participation s'est élevé à 52,5 %, un taux sans précédent depuis 1994 pour des élections européennes.



Très loin derrière apparaît Renaissance, qui n'a obtenu que 14 % des voix (22,4% en 2019). Face à la « déroute » de la liste du parti présidentiel, en recul au nombre de sièges au Parlement européen, le président du RN, Jordan Bardella, a appelé Emmanuel Macron à « prendre acte de cette nouvelle donne politique » en organisant de nouvelles élections législatives. Dans la foulée, le chef de l'Etat a annoncé, à la surprise générale, la dissolution de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections ont été convoquées pour le 30 juin et le 7 juillet.



Quelle place pour les autres partis aux européennes ? La liste Renaissance est suivie de près par la liste socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann, qui a quasiment doublé son score par rapport à 2019 en passant de 6,9 % à 14 % des suffrages. La France Insoumise (LFI), avec Manon Aubry, progresse aussi avec 10,1 % des suffrages (contre 6,3 % en 2019) et parvient ainsi à placer de nouveaux eurodéputés. Quant aux écologistes, emmenés par Marie Toussaint, ils obtiennent 5,5 % des voix, parvenant difficilement à se placer devant Reconquête. La droite représentée par Les Républicains (LR) et Xavier Bellamy, s'est adjugée, quant à elle, 7,2 % des voix.