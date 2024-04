Elections européennes 2024 : enjeux, abstention, inscriptions, procuration... tout savoir sur le scrutin

« On oublie parfois à quel point le résultat des élections européennes a des incidences sur un grand nombre de personnes. Le Parlement européen adopte des lois qui concernent tout le monde: les grands pays comme les petites collectivités, les entreprises puissantes comme les jeunes pousses, au niveau mondial comme au niveau local »

« Votre vote sera décisif pour déterminer quel.le.s député.e.s européen.ne.s vous représenteront lors de l’élaboration de nouvelles lois. Il aura aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle d’un grand nombre d’autres personnes. »

Les européennes ne mobilisent traditionnellement pas massivement les électeurs. Pourtant, le Parlement européen est bien le seul organe de l'UE à représenter la voix des citoyens., signifie le Parlement européen dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au vote baptisée #UtilisezVotreVoix.Aux dernières élections qui se sont tenues en mai 2019, le taux de participation s’était établi en France à 50,1 %. S'il avait tout de même progressé par rapport à 2014 (42,4 %), la dynamique risque de ne pas être similaire cette année. Face à la menace que fait planer l'abstention, les partis en lice vont devoir redoubler d’efforts pour aller chercher le plus de voix possible.Alors que l'Insee a estimé, lors de la présidentielle 2022, le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits à 10,6 millions, soit 20 % du corps électoral, les appels à s’inscrire sur listes électorales se sont ainsi multipliés ces derniers jours. Attention, les personnes majeures pouvant voter ont jusqu’au 1er mai pour le faire en ligne ; jusqu’au vendredi 3 mai en se rendant physiquement au guichet de leur mairie. Pour vérifier sa situation électorale, il suffit d’un clic ici. En cas de déménagement, il est possible de changer de bureau de vote en présentant simplement une pièce d’identité et un justificatif de domicile.Ceux et celles qui ne pourront pas se rendre aux urnes le jour J pourront donner une procuration à un électeur de leur choix pour voter à sa place dans son bureau de vote. Cette démarche, ici expliquée, nécessitait de se rendre en personne avec sa pièce d'identité dans un commissariat ou une gendarmerie de son choix, ou bien dans son consulat ou ambassade. Depuis cette année, il est possible de s’épargner ce déplacement en réalisant une procuration de vote entièrement dématérialisée grâce à une identité numérique certifiée en mairie. Une liste – évolutive – des municipalités rejoignant la démarche de certification de l’identité numériques est disponible ici Lire aussi :