Elections européennes : face aux Insoumis, des partis musulmans s’invitent dans la campagne, Gaza au centre

La mort, la faim et la souffrance font désormais malheureusement partie du quotidien des habitants de la bande de Gaza. L’offensive israélienne, qui a provoqué depuis octobre 2023 la mort de plus de 33 000 personnes et la destruction massive d’infrastructures civiles, se poursuit sans que le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne soit jusqu’ici véritablement inquiété par la communauté internationale, le monde occidental au premier chef. Au nom du respect du droit international et des droits humains, à quand des sanctions contre Israël ? En France, La France Insoumise (LFI) a pris à bras le corps la question en mettant Gaza au cœur de sa campagne pour les élections européennes en juin prochain. Pour ce faire, la liste menée par l’eurodéputée Manon Aubry peut notamment compter sur la présence de la très médiatique activiste franco-palestinienne Rima Hassan.Cette démarche est aujourd'hui rejointe par l’Union des démocrates musulmans de France (UDMF) , qui a annoncé dès mars la constitution prochaine d'une liste pour. La liste, baptisée, est née d'une coalition de plusieurs partis indépendants se déclaranten Europe et exigeantsur la question israélo-palestinienne en vue d'un règlement juste et durable du conflit., a lancé, dans un communiqué, l’UDMF. En ce sens, le micro-parti dirigé par Nagib Azergui en appelle à l’interdiction de ventes d’armes et d’équipements militaires à Israël, à un embargo sur les produits israéliens, à l’interdiction de tout commerce avec Israël, à l’interdiction pour tout citoyen européen de tout engagement dans l’armée israélienne sous peine de poursuite pour crimes de guerre, à la fermeture de l’espace aérien européen à l’aviation israélienne, des ports de l’UE aux bateaux israéliens et des routes de l’Union aux transporteurs israéliens, ou encore à l’exclusion d’Israël de toute compétition internationale et européenne comme les Jeux olympiques de Paris ou la Ligue des Champions de football.