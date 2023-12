Depuis la France, des Palestiniens plus que jamais mobilisÃ©s Â« face Ã  la barbarie gÃ©nocidaire Â» Ã  Gaza

L'heure n'est clairement pas à la fête pour les Palestiniens, qui subissent une sanglante répression d’Israël en Cisjordanie et bien plus encore à Gaza. Les fêtes de fin d'année ne doivent pas signer la fin de la mobilisation, loin s'en faut. Urgence Palestine s'est chargé de le rappeler lors d'un meeting mercredi 20 décembre à la Bourse du travail, à Paris. L'invitation lancée en dernière minute n'a pas empêché le collectif de faire salle comble, signe de l’intérêt vif et renouvelé d'un public de tous âges venu témoigner leur solidarité. Cette action, indiquent les organisateurs, a été « forgée dans l'urgence » mais « elle s'inscrit dans une lutte de libération totale » des Palestiniens sur le long terme. Avec, pour mot d’ordre, « De Gaza a Paris, résistance ! »



Devant quelque 500 personnes attentives, une dizaine de voix palestiniennes de l’exil, réunies au sein de Boussole Palestine et mobilisées « face à la barbarie génocidaire qui s'abat sur (leur) peuple » , ont su se faire entendre et transmettre leur émotion devant la tragédie qu'ils vivent dans leur chair depuis plus de deux mois. C’est le cas de Selma, sage-femme de profession et Gazaouie exilée à Bruxelles, qui a pris son courage à deux mains « pour porter les voix qu'on n'entend pas ici » en Europe. Bien qu’il soit « difficile d'étaler en quoi notre humanité est blessée » , elle déclare avoir senti « un grand moment de responsabilité » lorsqu'elle a été appelée à témoigner publiquement de son vécu. Le matin même, sa famille avait survécu à un bombardement de la maison voisine de celle où elle s’était abritée. Depuis, plus de nouvelles au moment où elle intervenait du fait de la rupture des services de communication.