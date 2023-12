Â« Plus jamais Ã§a Â» : la promesse de lâ€™humanitÃ© aprÃ¨s la Shoah Ã  nouveau trahie Ã  Gaza

« Plus jamais ça »

Les membres du CFCM font part de leur état profond d'affliction et de déchirement face à la tragédie humaine et inédite que continuent de subir les Palestiniens, et en particulier les enfants et les bébés de Gaza au vu et au su de tous.Cet état de tristesse immense se conjugue à un état d'exaspération face à la passivité incompréhensible et à l'inaction totale des puissances dites occidentales ayant inscrit la défense des droits de l'Homme, des droits de l'Enfant, et du droit humanitaire dans leurs constitutions et principes fondamentaux.Le crique nous ont légué les témoins de l’extermination nazie du siècle dernier.devait nous immuniser contre la récidive criminelle et les tentations génocidaires contre l’humanité. Ce n’était malheureusement pas le cas dans un passé récent au Rwanda et en Bosnie. À présent, ce n’est pas non plus le cas à Gaza où les massacres et la déshumanisation qui frappent les populations civiles nous font craindre le pire.Aucune perspective menant vers la paix ne semble émerger. Bien au contraire, l'armée israélienne a annoncé que cette entreprise meurtrière va durer des mois, alors que pour les civils sur place, une seule journée à côtoyer le sang, la faim, le froid, et la terreur équivaut à une éternité.