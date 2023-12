Gaza : face au soutien solide des Etats-Unis Ã  IsraÃ«l, des leaders musulmans en campagne contre Joe Biden

« swing states »

« Abandon Biden, ceasefire now »

« un charnier à ciel ouvert »

« Nous n’avons pas deux options. Nous avons de nombreuses options. Et nous allons les mettre en œuvre »,

« la colère au sein de notre communauté dépasse l’entendement. Ce qui nous met encore plus en colère est le fait que la plupart d’entre nous ont voté pour le président Biden. Il s’est même produit un incident au cours duquel un chef religieux m’a demandé : "Comment puis-je obtenir mon bulletin de vote de 2020 pour pouvoir le détruire ?" »

« nous sommes puissants. Nous n’avons pas seulement l’argent, nous avons aussi les voix. Et nous les utiliserons pour sauver cette nation d'elle-même »

L’échiquier politique américain est certes largement dominé par les Démocrates et les Républicains mais des alternatives existent pour les électeurs refusant de soutenir les partis traditionnels. Les déçus de la gestion du conflit israélo-palestinien par Joe Biden, habitués à voter pour le Parti démocrate, pourraient ainsi voter blanc ou bien encore se tourner vers des candidats indépendants qui plaident non seulement pour la justice sociale mais aussi pour une paix juste et durable au Proche-Orient impliquant le respect des droits légitimes des Palestiniens. Ce désamour, s’il se concrétise dans les urnes, pourrait alors coûter cher à Joe Biden dans plusieurs Etats clés comme le Michigan, qui abrite la plus importante communauté musulmane du pays.De nombreux leaders musulmans issus de plusieurs de cesse sont ainsi réunis début décembre à Dearborn, dans le Michigan, pour le lancement d’une campagne nationale baptiséevisant à empêcher la réélection de Joe Biden en 2024 face à son refus d’appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, désormais devenu. A moins que l’actuel locataire de la Maison Blanche ne fasse une volte-face surprenante dans son rapport à Israël, la coalition est partie pour convaincre les électeurs musulmans (et plus) à sanctionner le chef des file des Démocrates.Le mouvement anti-Biden a émergé quelques semaines plus tôt dans le Minnesota avec l’aide active de la section locale du CAIR avant d’être reprise ailleurs comme en Arizona, dans le Wisconsin, en Floride, en Géorgie, dans le Nevada et en Pennsylvanie.a déclaré à l’AP le directeur du CAIR Minnesota, Jaylani Hussein, un des leaders de la coalition. Car, raconte-t-il. Et de poursuivre qu’en tant d’Américains musulmans,Lire aussi :Et aussi :