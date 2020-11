Etats-Unis : Joe Biden élu, « le règne de la tyrannie est terminé » pour les musulmans américains

« Pour plus de la moitié du pays, c'est un grand soupir de soulagement », a indiqué via Twitter le Conseil musulman des affaires publiques (MPAC), l’une des principales organisations musulmanes des Etats-Unis engagée dans le champ politique, en partageant les larmes versées par le journaliste Van Jones, ancien conseiller de Barack Obama, en direct sur CNN.



Au-delà de Joe Biden, c'est aussi la victoire de Kamala Harris que le MPAC choisit de relever. « Après quatre dernières années absolument chaotiques, la majorité des électeurs ont choisi l'honnêteté et la décence, tandis qu’une coalition multiculturelle et multiethnique a élu la première femme afro-américaine et indo-américaine (trois premières, ndlr) au poste de vice-présidente, qui est aussi une enfant d'immigrés, dans l'histoire de notre nation » , a-t-elle réagi plus longuement dans un communiqué. « C'est une étape importante que d'avoir une personne avec qui nous pouvons nous identifier dans une position aussi élevée. Avec tout le travail accompli par la MPAC pour l'inclusion à tous les niveaux du gouvernement, des médias et de la société civile, c'est un énorme pas en avant et un motif de célébration » , a jugé l’organisation.