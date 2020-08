Sur le vif Etats-Unis : Joe Biden officiellement candidat des Démocrates pour affronter Donald Trump à la présidentielle Rédigé par Benjamin Andria | Mercredi 19 Août 2020 à 10:43









L'ancien vice-président de Barack Obama, qui a le soutien des poids lourds des Démocrates comme le couple Obama, Bill Clinton ou encore Bernie Sanders mais aussi de personnalités issues des rangs des Républicains comme Colin Powell, entérinera formellement cette désignation jeudi 20 août lors d'un discours de clôture de la convention.



Joe Biden, qui a présenté quelques jours plus tôt la sénatrice de Californie, Kamala Harris, comme la prochaine vice-présidente des États-Unis, va ainsi affronter Donald Trump. Ce dernier, fidèle à ses habitudes, n'a pas attendu longtemps pour tirer à boulets rouges sur son rival en attaquant, entre autres personnes, Barack et Michelle Obama.



« Il faudrait que quelqu’un explique à Michelle Obama que Donald Trump ne serait pas là, dans la magnifique Maison Blanche, si son mari, Barack Obama, n’avait pas été président » , a fait savoir via Twitter l'actuel locataire de la Maison Blanche, traitant au passage l’administration Obama/Biden comme « la plus corrompue de l’histoire » .



« A chaque fois que nous nous tournons vers la Maison Blanche pour une direction, ou du réconfort, ou un semblant de stabilité, ce que nous recevons à la place c'est du chaos, de la division et un manque complet et total d'empathie » , a indiqué Michelle Obama lors de la convention démocrate, qualifiant Donald Trump comme celui qui n'est « pas le bon président » pour les Etats-Unis.



Lire aussi :

Etats-Unis : Joe Biden courtise activement le vote des musulmans contre Donald Trump A l’issue d’une convention démocrate virtuelle inédite, organisée ainsi du fait de la crise sanitaire du Covid-19, Joe Biden a été officiellement investi, mardi 18 août, par le Parti démocrate pour l'élection présidentielle qui doit se tenir le 3 novembre prochain.L'ancien vice-président de Barack Obama, qui a le soutien des poids lourds des Démocrates comme le couple Obama, Bill Clinton ou encore Bernie Sanders mais aussi de personnalités issues des rangs des Républicains comme Colin Powell, entérinera formellement cette désignation jeudi 20 août lors d'un discours de clôture de la convention.Joe Biden, qui a présenté quelques jours plus tôt la sénatrice de Californie, Kamala Harris, comme la prochaine vice-présidente des États-Unis, va ainsi affronter Donald Trump. Ce dernier, fidèle à ses habitudes, n'a pas attendu longtemps pour tirer à boulets rouges sur son rival en attaquant, entre autres personnes, Barack et Michelle Obama., a fait savoir via Twitter l'actuel locataire de la Maison Blanche, traitant au passage l’administration Obama/Biden comme, a indiqué Michelle Obama lors de la convention démocrate, qualifiant Donald Trump comme celui qui n'estpour les Etats-Unis.Lire aussi :