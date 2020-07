Etats-Unis : Joe Biden courtise activement le vote des musulmans contre Donald Trump

« Je serai un président qui recherche, écoute et intègre les idées et les préoccupations des Américains musulmans sur les questions quotidiennes qui comptent le plus pour nos communautés »

« Donald Trump a attisé les flammes de la haine dans ce pays par ses paroles, ses politiques, ses nominations, ses actes, et il continue d'attiser ces flammes »,

« une montée déraisonnable de l’islamophobie »

« Les voix des Américains musulmans comptent. Nous savons tous que vos voix n’ont pas toujours été reconnues et représentées »

« la foi islamique soit davantage enseignée dans les écoles »

« répondre aux exigences morales découlant de la crise humanitaire en Syrie, au Yémen et à Gaza »

, a aussi fait savoir Joe Biden. En ce sens, il a promis de révoquer, dès le premier jour de son entrée en fonction à la Maison blanche s’il est élu, le très controversé décret anti-immigration appelé Muslim Ban. a-t-il signifié, déplorant, a-t-il ajouté, promettant ainsi le changement avec lui. Souhaitant quetoute comme les autres grandes religions, il a déclaré son intention de travailler pour