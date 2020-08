USA : Linda Sarsour accusée d'antisémitisme, la colère des musulmans envers la campagne de Joe Biden

« désolée »

« un petit pas pour aider à rétablir la confiance »

« le droit constitutionnel à la liberté d'expression sur des questions comme BDS ».

Swing states

Selon Middle East Eye, les principaux collaborateurs de Joe Biden ont présenté, dimanche 23 août, des excuses auprès d’activistes démocrates de premier plan arabes et musulmans après les déclarations d’Andrew Bates dans le but d'étouffer la colère suscitée par la controverse.Ashley Allison, directrice chargée de gérer les coalitions nationales pour la campagne de Joe Biden, a déclaré êtrede ce qu'il s'est produit, espérant que leur conversation est. Symone Sanders, une conseillère de Joe Biden, a aussi souligné lors de l'appel que la campagne n'assimile pas la critique d'Israël à l'antisémitisme et reconnaîtL’appel ayant été effectué dans un cadre privé et en l'absence de Linda Sarsour, des militants exigent désormais que les excuses soient faites publiquement du fait que les déclarations d’Andrew Bates étaient publiques. Joe Biden, qui avait appelé les musulmans à voter massivement pour lui contre le candidat sortant Donald Trump, risque de contrarier un électorat particulièrement présent dans le Michigan, un des(Etat pivot) réputé décisif en temps d'élections.Lire aussi :