Guerre Ã  Gaza : l'invisibilisation des enfants palestiniens martyrisÃ©s se poursuit honteusement dans nos mÃ©dias

Libération

« non sujet »

« Où est passé ton poids ? Ils ne te nourrissaient pas ? »

« Nous avons été privés de tout »

« Aidez-mes parents, mes frères et sœurs et mes grands-parents d'abord. »

Il est très difficile pour ne pas dire impossible de trouver un reportage, un titre, un bandeau d'information qui traite de l'enfance palestinienne. Celle-ci paye pourtant un tribut extrêmement lourd, et constitue un sujet à part entière dans cette terrible tragédie.Sur nos chaînes d'information en continu, on n’a pas vu l'histoire et le visage de Mohammed Nazzal, qui affirme avoir été frappé en prison, juste avant sa libération, par ses geôliers avec des barres en métal jusqu'à subir une fracture et des contusions. Ses dires ont été confirmés par le service Checknews du journal. Sur nos chaînes infos, la torture d'enfants palestiniens semble être un tabou.On n’a pas vu non plus les visages de Bassem et Adam, exécutés de sang-froid par un sniper de l'armée israélienne en Cisjordanie, le 19 novembre 2023. Pourtant, ces meurtres ont été enregistrés par une caméra de vidéosurveillance et diffusé dans d'autres médias étrangers. Dans nos journaux télévisés, un double meurtre filmé de jeunes enfants palestiniens semble être unOn n’a pas vu la libération du jeune Qassam, ni ses retrouvailles poignantes avec son père qui ne le reconnaît pas à cause de sa perte de poids., lui demandera son père., répondra-t-il.On n’a pas vu la jeune Alma, 13 ans, parler aux secouristes dans une vidéo, alors qu'elle et sa famille sont coincés sous les décombres suite à un bombardement à Gaza. Elle ne veut pas être sauvée la première et demande aux secouristes :Son courage et sa bravoure qui déchirent le cœur ont tout simplement été occultés dans nos médias.Des images glaçantes montrant des enfants qui tentent de ramasser de l'eau de pluie à même le sol et sur les routes afin d’étancher leur soif sont absentes de nos médias. Des vidéos tragiques montrant des corps inertes d'enfants, de leurs bras ou de leurs jambes qui dépassent des décombres à Gaza ne sont pas diffusées, même en étant floutées. Seules des vues aériennes de bâtiments effondrés sont diffusées, laissant croire à de simples dégâts matériels. Pas d'évocation non plus des bébés prématurés qui sont morts dans l’hôpital d’Al-Nasr de Gaza suite aux coupures d'électricité et à l'évacuation forcée de l’établissement par l'armée israélienne. Les images de cette barbarie sans nom sont pourtant confirmées et accessibles.Les immenses séquelles post-traumatiques que la quasi-totalité des enfants palestiniens devront trainer toute leur vie à cause des cruautés et des sauvageries auxquelles ils sont exposés ne semblent faire l’objet d’aucun débat.