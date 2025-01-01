Sur le vif « Allah est lesbienne » : la sortie provocatrice d'une militante féministe qui ne passe pas au Maroc Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Jeudi 14 Août 2025





« atteinte à l'islam » après avoir publié fin juillet une photo d'elle portant un T-shirt « Allah is lesbian », soit « Dieu est lesbienne » . Son procès devait se tenir mercredi 13 août devant le tribunal de première instance de Rabat, peu après son placement en détention, mais a été reporté au 27 août à la demande de la défense.



Agée de 50 ans, Ibtissame Lachgar, qui s'affiche comme une militante féministe et LGBT, est co-fondatrice du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) dont le mot d'ordre est la désobéissance civile. Elle a été mise en détention mardi 12 août après la diffusion de la photo controversée sur ses réseaux sociaux. L’image était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam, « comme toute idéologie religieuse » , de « fasciste, phallocrate et misogyne » . Sa sortie, jugée blasphématoire, a suscité alors de vives réactions d'internautes, entre insultes, appels à son arrestation et menaces de viol et de lapidation.



Son avocate, Naïma Elguellaf, a expliqué à l’AFP avoir demandé le report pour préparer la défense ainsi qu'une remise en liberté provisoire de sa cliente, une « survivante d'un cancer nécessitant un traitement » . Elle a aussi invoqué l'absence de « menace directe pour la sécurité d'autrui » ainsi que pour la prévenue. Sa requête a toutefois été rejetée par la cour. Ibtissame Lachgar risque entre six mois à deux ans de prison ferme. La peine est susceptible d'être portée à cinq ans d'emprisonnement si l'infraction est commise en public, « y compris par voie électronique ».



Lire aussi :

Allah se révèle au féminin, une réalité occultée mais essentielle de l’islam

Avec Eric Geoffroy, le Divin se conjugue aussi au féminin en islam (vidéo) Une psychologue clinicienne va être jugée fin août au Maroc pouraprès avoir publié fin juillet une photo d'elle portant un T-shirtsoit. Son procès devait se tenir mercredi 13 août devant le tribunal de première instance de Rabat, peu après son placement en détention, mais a été reporté au 27 août à la demande de la défense.Agée de 50 ans, Ibtissame Lachgar, qui s'affiche comme une militante féministe et LGBT, est co-fondatrice du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) dont le mot d'ordre est la désobéissance civile. Elle a été mise en détention mardi 12 août après la diffusion de la photo controversée sur ses réseaux sociaux. L’image était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam,, de. Sa sortie, jugée blasphématoire, a suscité alors de vives réactions d'internautes, entre insultes, appels à son arrestation et menaces de viol et de lapidation.Son avocate, Naïma Elguellaf, a expliqué à l’AFP avoir demandé le report pour préparer la défense ainsi qu'une remise en liberté provisoire de sa cliente, une. Elle a aussi invoqué l'absence deainsi que pour la prévenue. Sa requête a toutefois été rejetée par la cour. Ibtissame Lachgar risque entre six mois à deux ans de prison ferme. La peine est susceptible d'être portée à cinq ans d'emprisonnement si l'infraction est commise en public,Lire aussi :







