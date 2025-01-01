Connectez-vous S'inscrire
Sur le vif

« Allah est lesbienne » : la sortie provocatrice d'une militante féministe qui ne passe pas au Maroc

Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Jeudi 14 Août 2025

           


« Allah est lesbienne » : la sortie provocatrice d'une militante féministe qui ne passe pas au Maroc
Une psychologue clinicienne va être jugée fin août au Maroc pour « atteinte à l'islam » après avoir publié fin juillet une photo d'elle portant un T-shirt « Allah is lesbian », soit « Dieu est lesbienne ». Son procès devait se tenir mercredi 13 août devant le tribunal de première instance de Rabat, peu après son placement en détention, mais a été reporté au 27 août à la demande de la défense.

Agée de 50 ans, Ibtissame Lachgar, qui s'affiche comme une militante féministe et LGBT, est co-fondatrice du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) dont le mot d'ordre est la désobéissance civile. Elle a été mise en détention mardi 12 août après la diffusion de la photo controversée sur ses réseaux sociaux. L’image était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam, « comme toute idéologie religieuse », de « fasciste, phallocrate et misogyne ». Sa sortie, jugée blasphématoire, a suscité alors de vives réactions d'internautes, entre insultes, appels à son arrestation et menaces de viol et de lapidation.

Son avocate, Naïma Elguellaf, a expliqué à l’AFP avoir demandé le report pour préparer la défense ainsi qu'une remise en liberté provisoire de sa cliente, une « survivante d'un cancer nécessitant un traitement ». Elle a aussi invoqué l'absence de « menace directe pour la sécurité d'autrui » ainsi que pour la prévenue. Sa requête a toutefois été rejetée par la cour. Ibtissame Lachgar risque entre six mois à deux ans de prison ferme. La peine est susceptible d'être portée à cinq ans d'emprisonnement si l'infraction est commise en public, « y compris par voie électronique ».

Lire aussi :
Allah se révèle au féminin, une réalité occultée mais essentielle de l’islam
Avec Eric Geoffroy, le Divin se conjugue aussi au féminin en islam (vidéo)




Réagissez ! Vos commentaires nous intéressent.