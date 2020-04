Allah se rÃ©vÃ¨le au fÃ©minin, une rÃ©alitÃ© occultÃ©e mais essentielle de lâ€™islam

Allah au féminin

« Dans l’ordre créationnel, l’Âme universelle est la première des âmes. De genre féminin, elle est incarnée par la femme qu’Ibn Arabi nomme parfois "l’âme totale". Le Féminin est donc premier dans la Manifestation, et tout ce qui est créé en dérive. »

Révélations de La Mecque

« J’étais en train d’accomplir les circumambulations rituelles autour de la Ka’ba,

mon esprit goûtait une paix profonde ; une douce émotion dont j’avais parfaitement conscience s’était emparée de moi. Je sortis de la surface empierrée, à cause de la foule qui s’y pressait, et je continuais de circuler sur le sable. Soudain me vinrent à l’esprit quelques vers ; je les récitais suffisamment à voix haute pour être entendu non seulement de moi-même, mais, à supposer qu’il y eut là quelqu’un qui m’eût suivi. »

« Ah ! connaître si elles savent quel cœur elles ont possédé… Les fidèles d’amour restent perplexes dans l’amour, exposé à tous les périls. »



« A peine les avais-je récités que je sentis sur mon épaule le contact d’une main plus douce que la soie. Je me retournai et me trouvai en présence d’une jeune fille, une princesse d’entre les filles des Grecs. Jamais je n’avais vu une femme au plus beau visage, au parler plus suave, au cœur plus tendre, aux idées plus spirituelles, aux allusions symboliques plus subtiles. Elle surpassait tous les gens de son temps en finesse d’esprit et en culture, en beauté et en savoir. »

Le chant de l’ardent désir

« Prodige ! Une jeune gazelle voilée

Montrant de son doigt pourpré et faisant signe de

Ses paupières !

Son champ est entre côtes et entrailles,

Ô merveille, un jardin parmi les flammes !

Mon cœur devient capable de toute image :

Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines,

Temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins, Tablette de la Torah et livre du Coran.

Je suis la religion de l’amour, partout où se dirigent ses montures,

L’amour est ma religion et ma foi. »

Mais à l’appui de sa démonstration d’Eric Geoffroy, s’il cite Rumi abondamment, s’appuie essentiellement sur l’imagination créatrice du grand cheikh Ibn Arabi, reconnu comme celui qui imposa l’idée de la primauté du féminin :Cette vision qui défie les préjugés religieux de chaque époque sera reprise et développée six siècles plus tard par l’un de ses disciples prestigieux, l’émir Abd el-Kader.La femme est la théophanie (apparition sous forme concrète) parfaite de Dieu, affirme Ibn Arabi dans seslorsqu’il narre en détail sa rencontre avec Nizam, une jeune fille atteignant à un degré divin de la perfection à ses yeux.raconte-t-il,De cette rencontre est né un recueil de poèmes,, d’où sont extraits ces vers, les plus généralement cités quand on évoque le Cheikh al-Akbar, car ils sont le reflet de son état intérieur :