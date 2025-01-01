La véritable histoire de Rûmî et des derviches tourneurs, par Kudsi Erguner

Présentation de l'éditeur
Rûmî, sans doute le mystique soufi le plus connu au monde, a fait l’objet de multiples appropriations depuis que l’Occident l’a découvert : « prophète de l’Amour », chantre de la tolérance, poète appelant au dépassement des différences religieuses… La confrérie fondée sur son enseignement, les Mevlevis ou derviches tourneurs, a conquis un public mondial par sa danse rituelle « cosmique » dont la Turquie a fait un argument de tourisme, et l’on a vu se multiplier les maîtres autoproclamés.
Dans tout ce foisonnement, où est le vrai Rûmî ? Si la confrérie a été définitivement dissoute en 1925 par la République laïque turque, qui sont ces derviches que l’on voit danser à Konya ?
Kudsi Erguner, l’un des derniers héritiers de cette tradition initiatique, nous dévoile les raisons historiques et culturelles de ces récupérations pas toujours heureuses et nous invite à redécouvrir le message authentique de ce très grand maître.
Dans tout ce foisonnement, où est le vrai Rûmî ? Si la confrérie a été définitivement dissoute en 1925 par la République laïque turque, qui sont ces derviches que l’on voit danser à Konya ?
Kudsi Erguner, l’un des derniers héritiers de cette tradition initiatique, nous dévoile les raisons historiques et culturelles de ces récupérations pas toujours heureuses et nous invite à redécouvrir le message authentique de ce très grand maître.
Extrait du livre
Kudsi et Arzu Erguner, Rûmî et les derviches tourneurs, Albin Michel, mai 2025, 256 pages, 22,90 €
Lire aussi:
L’épreuve de l’amour : pourquoi la parole de Rûmî est plus que jamais d’actualité
Des clés de lecture pour comprendre le Mathnawi de Rumi
L’épreuve de l’amour, une initiation à la pensée de Rûmî avec Nur Artiran
Cheikha Nur : « Le message de Rumi nous invite au respect de la diversité dans ce monde »
Le sama’ des derviches tourneurs et l’enseignement de Rumi à l’épreuve du temps