La véritable histoire de Rûmî et des derviches tourneurs, par Kudsi Erguner

Rédigé par Saphirnews | Vendredi 15 Août 2025

           


Présentation de l'éditeur

Rûmî, sans doute le mystique soufi le plus connu au monde, a fait l’objet de multiples appropriations depuis que l’Occident l’a découvert : « prophète de l’Amour », chantre de la tolérance, poète appelant au dépassement des différences religieuses… La confrérie fondée sur son enseignement, les Mevlevis ou derviches tourneurs, a conquis un public mondial par sa danse rituelle « cosmique » dont la Turquie a fait un argument de tourisme, et l’on a vu se multiplier les maîtres autoproclamés.

Dans tout ce foisonnement, où est le vrai Rûmî ? Si la confrérie a été définitivement dissoute en 1925 par la République laïque turque, qui sont ces derviches que l’on voit danser à Konya ?

Kudsi Erguner, l’un des derniers héritiers de cette tradition initiatique, nous dévoile les raisons historiques et culturelles de ces récupérations pas toujours heureuses et nous invite à redécouvrir le message authentique de ce très grand maître.

Kudsi et Arzu Erguner, Rûmî et les derviches tourneurs, Albin Michel, mai 2025, 256 pages, 22,90 €





