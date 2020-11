L’épreuve de l’amour : pourquoi la parole de Rûmî est plus que jamais d’actualité

Quel sont ces grands secrets initiatiques révélés dans cet ouvrage condensés des enseignements de H. Nûr Artiran ? Le livre tord déjà le cou à bon nombre de préjugés. Afin de les dépasser, elle insiste sur la nécessité d’expliquer Rûmî par lui-même, citant son maître Şefik Can : « N’apprenez pas à connaître Mevlânâ à droite et à gauche, mais de Mevlânâ lui-même : Mevlânâ est caché dans ses propres œuvres. »



Une lecture trop superficielle de la relation entre Shams de Tabriz et Mevlânâ a conduit à des interprétations erronées. L’amour qui lie ces deux grands mystiques n’a rien d’humain, ni même de spirituel car « l’amour est étranger aux deux mondes : il s’y trouve soixante-douze folies et déraisons ».



Et pour Mevlânâ, « l’amour est l’endroit où nous prenons nos leçons. C’est Dieu le Majestueux qui nous donne des leçons au plan spirituel » . (Grand Diwân, livre I, 162) Aussi, « sache que celui que tu considères comme un amoureux est le bien-aimé. Si ceux qui ont soif cherchent de l’eau dans ce monde, l’eau aussi cherche dans le monde ceux qui sont assoiffés. » (Mathnawî, livre I, 1740).



L’épreuve de l’amour passe par le chagrin, la maladie et la souffrance qui sont, nous dit-elle, citant Mevlânâ, « des messagers tout spécialement envoyés aux êtres humains ». Car « même les incroyants qui disent : "Si Dieu existe, où est-Il ?" se mettent à implorer inconsciemment Dieu en disant "Ô mon Dieu" lorsqu’ils sont en proie à une maladie ou à un malheur quelconque. » (Mathnawî, livre V, 758). Vérité à méditer en ces temps troublés que nous traversons.



Mais le temps de l’épreuve, s’il est vécu avec patience et gratitude, se révèle message de joie et d’espoir : « Accueille avec jovialité la souffrance et le chagrin afin d’obtenir le Trésor de Vérité. » (Mathnawî Livre III, 4008) C’est là l’effet de la sagesse du Créateur pour nous détacher des préoccupations matérielles et nous ramener vers notre origine divine : « Ô Mon serviteur ! Reviens vers Notre porte, enlève le coton de l’insouciance de ton oreille afin d’entendre la voix de Dieu disant : "Allons ! Venez, ne restez plus là-bas. Jusqu’à quand, ô homme misérable, vas-tu t’échiner à courir sur l’arbuste épineux du monde, et qui plus est, pieds nus ? Alors que Nous avons ouvert pour toi les portes des jardins de roses dans l’autre monde." » (Grand Diwân, livre I, 71)