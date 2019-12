Eva de Vitray-Meyerovitch repose auprÃ¨s de Rumi : le rÃ©cit dâ€™un transfert insolite vers la Turquie

« Après qu’on eût apporté dehors le corps sur le brancard, la totalité des grands et du peuple se découvrit la tête… (Les différentes communautés et populations de Konya) étaient présentes, Chrétiens, Juifs, Grecs, Arabes, Turcs, etc. Ils marchaient devant, chacun tenant haut son Livre (sacré). Conformément à leurs coutumes, ils lisaient des versets des Psaumes, du Pentateuque et de l’Évangile, et poussaient des gémissements de funérailles...



La nouvelle parvint au grand sultan et au Perwâné, son ministre, et on leur demanda quel rapport cet événement pouvait avoir avec eux. Ils répondirent : "En le voyant, nous avons compris la vraie nature de Jésus, de Moïse et de tous les Prophètes ; nous avons trouvé en lui la même conduite que celle des prophètes parfaits, telle que nous l'avons lue dans nos livres. Si vous autres, musulmans, vous dites que "Notre Maître" est le Mahomet de son époque, nous le reconnaissons de même pour le Moïse et le Jésus de notre temps ; de même que vous êtes ses amis sincères, nous aussi, nous sommes, mille fois plus, ses serviteurs et ses disciples." »

« J’étais enterrée et, par une sorte de dédoublement, je voyais ma tombe, une tombe comme je n’en avais jamais vue et sur laquelle mon prénom, Eva, avait été écrit en caractères arabes ou persans, ce qui donnait Hawa. »

Dans son ouvrage Manaqib al-'Ârifîn, le biographe et historien Shams al-Din Ahmad Aflaki (mort en 1360) relate les obsèques de Rumi qui ont lieu en 1273 à Konya :

En 1955, alors qu'elle entreprend sa recherche doctorale sur Rumi et qu'elle fait ses premiers pas vers l'islam, Eva fait un rêve :

Elle en avait alors conclu qu'elle serait enterrée comme une musulmane. Dont acte.

* Cet article est rédigé d'après l'intervention de Muriel Roiland, ingénieure à l'Institut de recherche et d'histoire des textes et secrétaire de l'association Les Amis d'Eva de Vitray, à l'Institut catholique de Vendée (ICES) à La Roche-sur-Yon, le 16 mars 2018.