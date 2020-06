Des clÃ©s de lecture pour comprendre le Mathnawi de Rumi

maqam

Mesnewihan

« lecteur du Mathnawî »

Mathnawî

Mesnewihans

Mathnawî

« Entends-tu les battements du cœur de Mevlana entre les lignes ? Captes-tu le parfum de Mevlana ? »

« Il est nécessaire que tu meures à toi-même pour capter mon parfum. Ne me regarde pas tant que tu es vivant. »

Mathnawî

« Je suis l’esclave du Coran. »

« Le Mathnawî, c’est la boutique de l’Unité, il n’y a pas de place pour la dualité. »

Mathnawî

Mathnawî

Chez les Mevlevis, il existe une fonction spéciale et un(station spirituelle) qu’on appelle, c’est-à-dire. On doit écouter leà travers lesafin d’avoir une juste compréhension de cette œuvre de Mevlana.Lorsque Şefik Can Dede, le maître mesnewihan de Cheikha H. Nur Artiran lui lisait le, il lui disait :Rumi disait :Ceux qui sont habités par leur ego ne peuvent pas comprendre le. Il faut une pureté dans les pensées et dans le cœur. Le lire ne suffit pas, il faut une foi puissante et l’incarner dans sa vie. Mevlana disait :Et aussi :Les sources dusont le Coran et les hadiths. Si une personne interprète mal ses paroles, le Coran et les hadiths présenteront leurs doléances contre lui. Sefiq Can Dede recommande de ne pas lire lecomme un roman, pour en connaître la fin, mais de s’efforcer de le comprendre. Si on n’y arrive pas, il ne faut pas en faire des interprétations personnelles ; il faut le lire comme s'il s'agissait d'un acte de dévotion.