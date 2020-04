Face au coronavirus, ne fuyons pas nos responsabilitÃ©s

Mesnevî

« La crainte n’est d’aucun secours pour empêcher la mort. »

Un matin, un homme ingénu arriva en courant se réfugier dans le palais de justice de Salomon.



Son visage était pâle d’angoisse et ses lèvres bleuies. Salomon lui demanda : « Beau sire, qu’y a-t-il ? ».



Il répondit : « Azrail m’a lancé un tel coup d’œil, plein de courroux et de haine. »



« Soit, dit Salomon, dis-moi à présent ce que tu veux de moi ! » « Ô protecteur des vies, répliqua-t-il, ordonne au vent...



De m’emporter d’ici en Inde. Ainsi, peut-être votre serviteur parviendra-t-il à sauver sa vie. »



Salomon ordonna au vent de l’emporter prestement par-dessus la mer jusqu’au fin fond de l’Inde.



Le lendemain, lors de l’audience en présence de Salomon, ce dernier dit à Azrail :



« As-tu regardé avec colère ce musulman, de sorte qu’il doive errer loin de chez lui, séparé de ses biens, de ses proches et de sa demeure ? »



Azrail répondit : « Je ne l’ai pas regardé avec colère. Je l’ai vu, sur mon chemin, et l’ai regardé pour cette raison avec étonnement. »



Car Dieu m’avait donné un ordre : « Prends son âme aujourd’hui en Inde. »



En proie à la stupéfaction, je me suis dit : « Même si cet homme possédait cent ailes, c’est extrêmement difficile pour lui de faire ce voyage lointain et d’arriver aujourd’hui en Inde. »



Ô toi qui, en proie à la cupidité, craint la pauvreté et le Destin ! Juge de cette façon les affaires de ce monde, ouvre tes yeux et vois la vérité.



De qui nous enfuirons-nous ? De nous-mêmes ? Quelle impossibilité ! Qu’essayons-nous de soustraire à autrui et de qui ? De Dieu ? Quel malheur... »

« Ce Destin est un nuage qui recouvre le soleil. Par lui, lions et dragons deviennent comme des souris.



Si je ne vois pas un piège à l’heure du Destin, je ne suis pas le seul à être ignorant dans ce chemin…



Oh ! Heureux celui qui s’en est tenu à ce qui est bien ! Il a renoncé à ses propres forces et a emprunté le chemin de l’humble supplication et des pleurs.



Ne sois pas chagriné si le Destin t’enveloppe de ténèbres comme la nuit, car à la fin, c’est encore le Destin qui te prendra par la main pour t’emmener vers la clarté.



Si le Destin attente cent fois à ta vie, cependant c’est encore lui qui te donnera la vie et t’apportera la guérison.



Ce Destin, s’il t’égare cent fois, cependant c’est encore lui qui dressera ta tente au plus haut du firmament.



Sache que, si le Destin t’effraie, cela provient de la Générosité divine, car cette crainte est nécessaire pour t’emmener vers l’ange de la sécurité. »

Ce que nous raconte le(ouvrage du maître soufi Jalal ud-Din Rumi), c’est que le peuple de Jonas fut délivré de la calamité qui l’a frappé parce qu’il a su prendre au sérieux l’avertissement que le malheur abattu sur lui représentait. Il doit en être de même pour nous.Ce confinement des Hommes du monde entier dans leur demeure doit être profitable . Nous devons collectivement nous arrêter pour réfléchir au dérèglement du monde. Au lieu de nous ressaisir, nous ne faisons rien d’autre que de craindre la mort et prendre la fuite, alors pourtant que nous avons tous connaissance de cette maxime proverbiale :Leraconte cette vérité d’une fort belle manière dans l’histoire qui suit :(Mesnevî, Livre 1, 1255-1261)