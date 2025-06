Sur le vif Une mosquée de Roussillon vandalisée, un acte antimusulman dénoncé Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 29 Juin 2025









Une plainte a été déposée par la mosquée et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce vandalisme. La Grande Mosquée de Paris a fermement condamné une « atteinte à la liberté religieuse et à la cohésion sociale » visant un édifice affilié à sa fédération. Elle appelle à « un sursaut de tous les citoyens pour faire rempart à l’islamophobie et à toute forme de haine » .



Lire aussi :

Des actes antimusulmans en forte hausse au premier trimestre 2025 mais encore sous-évalués Des individus cagoulés ont vandalisé la porte de la mosquée El Hidaya de Roussillon, dans l'Isère, au petit matin du samedi 28 juin. Ils ont brisé les fenêtres de la porte d'entrée et renversé du mobilier extérieur. Des tracts avec des slogans à référence d'extrême droite ont été retrouvés sur les murs du lieu de culte ainsi que sur le sol.Une plainte a été déposée par la mosquée et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce vandalisme. La Grande Mosquée de Paris a fermement condamné unevisant un édifice affilié à sa fédération. Elle appelle àLire aussi :