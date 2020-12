L’épreuve de l’amour, une initiation à la pensée de Rûmî avec Nur Artiran

Mathnawi

« comme le reflet du récit de la vie de l’homme intérieur : ils racontent ce qui se passe dans le monde intérieur de l’âme »

« les histoires, les exemples, les sagesses et les commandements coraniques doivent être compris comme faisant référence à l’âme de l’homme. Car toute chose existante dans le monde extérieur a une correspondance dans le monde intérieur de l’homme. A quoi peut bien servir la connaissance des histoires du Coran au sujet d’Adam, Iblis, Moïse et Pharaon, s’il ne s’agit pas de les retrouver et de les vivre dans son propre monde intérieur ? »

L’art de l’interprétation acquis par Nur Artiran auprès de son maître spirituel et qu’elle met à notre portée aujourd’hui est donc précieux. Comme pour toute lecture symbolique, explique-t-elle, les histoires durévèlent l’homme à l’homme. Chaque histoire, chaque personnage ou chaque animal mis en scène renvoie à des aspects intimes de nos âmes humaines. C’est en quoi leest un excellent guide pour celui qui cherche à se connaître soi-même. En quoi il se rapproche de la pensée de Platon et de la conception psychanalytique : apprendre à se connaître pour retrouver un sens à sa vie.Dans son ouvrage, Nur Artiran a choisi de mettre en lumière les épreuves de l’amour. Une lecture qui s’inscrit dans l’expérience même de Rûmî dont la rencontre avec Shams de Tabriz a bouleversé la vie, intrigué et même tourmenté son entourage. C’est parce que Rûmî a connu l’intensité de l’amour divin dans lequel il s’est senti consumé, dit-il, qu’il a su parler des épreuves de l’amour.Puisant dans la richesse de cette expérience intense dont leest le résultat, Nur Artiran commente les vers destinés à enseigner au lecteur l’art d’apprendre à aimer. Ascèse, invocation du Divin, contemplation, gratitude, patience, vertu majeure du croyant, voilà les étapes à franchir que Rûmî balise d’histoires pleines de vie. Ces récits, dit en substance Nur Artiran, sont à lireComme le souligne Ibn Arabi,