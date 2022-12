Kudsi Ergüner, garant d'un patrimoine musical savant turc intimement mêlé à la spiritualité soufie

« musique soufie »

« Quand la Vérité disparaît, il ne reste que des rituels. »

Kudsi Ergüner applique à la musique cette même recherche de la Vérité. D’ailleurs, il préfère définir la musique soufie autrement, en précisant que le terme est inexact car il s’agit davantage d’une sensibilité particulière des soufis à la musique que d’une véritable. Il n’y a pas de différence entre un art sacré et un art profane : pour les soufis, tout est sacré, car tout est Son œuvre.Compositeur, docteur en musicologie, enseignant à l’université des arts de Rotterdam, auteur et traducteur, Kudsi Ergüner n’a eu de cesse de maintenir vivant le patrimoine musical savant turc intimement mêlé à la poésie, à la littérature, à la spiritualité soufie. Ses nombreux talents sont mis au service de la Beauté et de la Vérité. Formé par son père, Ulvi Ergüner, le dernier grand maître de ney, il a donné des concerts dans le monde entier sur les plus grandes scènes et a été parmi les premiers à faire découvrir à l’Occident les cérémonies de derviches tourneurs. En toute humilité, il a travaillé avec des artistes reconnus comme Peter Gabriel, Maurice Béjart, Peter Brook, Robert Wilson, et des maîtres du sous-continent indien comme le légendaire chanteur soufi pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan ou le joueur de vielle sarangi Sultan Khan.Avec ce dernier, Kudsi a élaboré l’album, exercice périlleux mais réussi, joignant la musique savante ottomane à la musique hindoustanie de l’Inde du Nord. Ses souvenirs avec Nusrat Fateh Ali Khan sont nombreux et il est utile de préciser que c’est bien grâce à Kudsi Ergüner que des générations de mélomanes ou de simples curieux ont pu découvrir ce chanteur hors norme au Théâtre de la Ville, à Paris. Kudsi conserve précieusement les CD de chant qawwali enregistrés chez Ocora, qu’il a préfacés. Il évoque avec émotion lesde Rûmî que le chanteur pakistanais connaissait par cœur. Car ces chants, passés aujourd’hui dans le répertoire populaire et profane, sont l’héritage d’un âge d’or de cette région dont Rûmî et les premiers étaient originaires, le Khorassan, actuel Afghanistan où Kudsi Ergüner a eu l’occasion d’aller pour une aventure artistique et humaine extraordinaire. En effet, il avait été embauché sur le tournage du film de Peter Brook et de Jeanne de Salzmann,, adaptation de l’œuvre d’un guide spirituel d’origine arménienne, Georges Gurdjieff (1866-1949).Lorsqu’il a rencontré Nusrat Fateh Ali Khan, le chant qawwali qui constitue la cérémonie soufie traditionnelle du(audition spirituelle) de la confrérie Chishti était déjà entré en décadence. Nusrat chantait désormais ces chants devant de riches pakistanais qui sirotaient leur whisky lors de réceptions privées dans d’opulentes demeures. Ceci n’enlève rien au talent du chanteur, mais tout à la dimension spirituelle du chant. De même, la cérémonie des derviches tourneurs de Konya lors des noces divines () – la commémoration de la mort de Rûmî – est maintenant vidée de sa spiritualité puisqu’elle est organisée par le gouvernement turc comme une attraction touristique et folklorique.Kudsi Ergüner rappelle que les derviches tourneurs de Konya sont des fonctionnaires attachés au département des danses folkloriques du ministère de la culture et du tourisme turc ; ils sont recrutés souvent sur des critères de conformité physique. Les postes sont donc recherchés. Le public occidental a un goût prononcé et une soif de connaissance des cérémonies et musiques soufies, mais les critères souvent retenus en Occident (durée des spectacles, recherche du divertissement et du sensationnel, etc.) ont tendance à renforcer cette décadence.Kudsi Ergüner œuvre au quotidien pour que ses projets artistiques soient dans la continuité de la tradition et de son esthétique. La mode des derviches tourneurs mis à toutes les sauces le hérisse. Cette décadence est résumée par une parole provenant d’un derviche du(lieu où se réunit la confrérie soufie) de son enfance :Il relate cette histoire soufie – que l’on trouve dans d’autres traditions spirituelles – où un homme admire la lune reflétée dans l’eau d’un bassin, se perd dans l’admiration du reflet de l’astre au lieu de le regarder directement dans le ciel. Kudsi Ergüner conclut que seuls les aveugles ont besoin de signes pour avoir une idée du Soleil et qu’il est absurde de se limiter à prouver l’existence du Soleil par les ombres. Il nous invite à ne pas nous perdre dans de vains arguments au sujet d’une recherche de la Vérité ou devers la Vérité, pour reprendre une terminologie très en vogue. Car la Vérité est plus proche de nous que ce que nous pouvons l’imaginer.*****est cofondatrice du collectif d’artistes Dervish Project avec le compositeur classique Théophile de Wallensbourg. Après des études en histoire de l’art et de langues et civilisations indiennes, elle a découvert et étudié le soufisme en Inde. Cette ancienne journaliste culturelle se consacre aujourd’hui aux arts sacrés, à leur sauvegarde et à la création contemporaine. Première parution sur le site de Conscience soufie. Lire aussi :