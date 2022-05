L’audition, une expérience primordiale en islam

« Récite le Coran avec élégance et mesure (tartîl). »

Toute musique, toute audition, commence principiellement en islam par le Coran. Plusieurs versets enjoignent à l’humain de cantiler le Coran, tel celui-ci :Mais la psalmodie du Livre est surtout connue sous le nom de, dont la racine arabe signifieou. Pratiqué partout à travers le monde, leconstitue une discipline islamique à part entière, et comporte des règles assimilables au solfège de notre musique occidentale, notamment au niveau de la rythmique. Les préceptes du Prophète en ce sens sont clairs :, ouDans le Coran, parmi les cinq sens que connaît l’humain, l’audition () est toujours mentionnée en premier lieu, avant même la vue, dont la symbolique est pourtant éminente dans les textes scripturaires de l’islam. C’est le sens primordial, la porte à toute perception intellectuelle ou gnostique. Les théologiens musulmans assurent ainsi que l’ouïe est le premier sens qui apparaît chez l’enfant, et le dernier qui reste en éveil après la mort. Comment peut-on porter la foi sans avoir cette capacité d’écoute, celle-là même qui fit frémir et pleurer Omar Ibn al-Khattab, futur deuxième calife de l’islam, lors de sa première audition du Coran ? Les intégristes et autres salafistes qui vitupèrent contre toute forme de musique ne considèrent-ils pas les versets coraniques donnant la primauté à l’audition ?Ghazali (m. 1111) notait déjà qu’, et Ibn ‘Arabi (m. 1240) souligne que Dieu a créé l’âme humaine par Sa Parole, et qu’ainsi la première chose que nous avons reçue de Lui est l’audition. Comment nier les effets psychologiques et physiques que l’audition du Coran psalmodié produit chez ceux qui savent prêter l’oreille ? Ils tombent à terre prosternés en pleurant, leur peau frissonne à son écoute…En dehors des milieux mystiques, les propriétés thérapeutiques de la musique ont été connues et exploitées très tôt dans la civilisation islamique. En témoignent les, hôpitaux qui utilisaient avec succès, nous dit-on, la musicothérapie contre les troubles psychiques, en particulier. Il n’est donc pas étonnant que les vertus pédagogiques et spirituelles de la musique aient été de même largement admises.