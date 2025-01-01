Points de vue Le wird au quotidien : l'invocation pour nourriture du cœur et de l'esprit Rédigé par Mohammed El Mahdi Krabch | Vendredi 15 Août 2025





Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘oun — « Nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous retournons. »



La Tariqa Boutchichiya est une voie spirituelle soufie qui a œuvré à entretenir et à raviver la spiritualité à travers



Suite à mon



À ce sujet, j’invite à lire Ibn Arabi à travers le regard de l’imam Chaarani, qui l’a expliqué et commenté ; cela rend sa pensée plus accessible. Et si sa lecture reste difficile, ce qui est compréhensible puisque ses ouvrages mêlent théologie, philosophie, poésie et inspirations mystiques (kashf), rappelons que cette dernière dimension n’est pas toujours rationnelle, comme l’a précisé l’imam Al-Ghazali dans Ihya’ ‘Ulum al-Din ( Revification des sciences de la religion ). On retrouve d’ailleurs un écho à cette idée dans la philosophie de Blaise Pascal : « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » Le cheikh et maître de la Tariqa Boutchichiya, Moulay Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, nous a quittés. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses disciples ainsi qu’à tous ses adeptes à travers le monde.— « Nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous retournons. »La Tariqa Boutchichiya est une voie spirituelle soufie qui a œuvré à entretenir et à raviver la spiritualité à travers le dhikr, les cercles de méditation et les rassemblements fraternels entre frères et sœurs. Elle s’est également engagée dans l’aide aux nécessiteux et aux indigents. Ses fondateurs insistent sur l’importance du Coran et de la Sunna dans la pratique du wird.Suite à mon précédent article, il m’a été fait une remarque fraternelle concernant la mention d’Ibn Arabi, en soulignant que certains de ses propos pourraient induire des fidèles en erreur, car ses interprétations ne se conforment pas toujours à l’orthodoxie ou à la lettre du texte religieux.À ce sujet, j’invite à lire Ibn Arabi à travers le regard de l’imam Chaarani, qui l’a expliqué et commenté ; cela rend sa pensée plus accessible. Et si sa lecture reste difficile, ce qui est compréhensible puisque ses ouvrages mêlent théologie, philosophie, poésie et inspirations mystiques (kashf), rappelons que cette dernière dimension n’est pas toujours rationnelle, comme l’a précisé l’imam Al-Ghazali dans). On retrouve d’ailleurs un écho à cette idée dans la philosophie de Blaise Pascal :

Le wird, véritable nourriture pour le cœur et l’esprit



Concernant la question « Quel wird proposer pour s’élever spirituellement ? », il est conseillé de commencer par le wird (rappel) quotidien que le Prophète (PBSL) a recommandé. Ce wird, pratiqué avec régularité, procure sérénité et tranquillité d’esprit. En l’accomplissant fidèlement chaque jour, l’âme s’élève vers la Présence divine. C’est une véritable nourriture pour le cœur et l’esprit, et une voie vers la paix intérieure et l’harmonie avec soi-même et avec l’existence. Ce wird quotidien est bénéfique dans le cheminement spirituel du croyant(e). Pour ceux qui souhaitent un cheminement plus accessible, il suffit de se référer à des maîtres comme Sidi Ahmad Zarruq Al-Fassi, l’imam Al-Junayd ou encore l’imam Al-Ghazali. Nous réaffirmons la primauté du Coran et de la Sunna dans l’exercice du soufisme : la tariqa se suit toujours à la lumière de ces deux sources fondamentales.Concernant la question « Quel wird proposer pour s’élever spirituellement ? », il est conseillé de commencer par le(rappel) quotidien que le Prophète (PBSL) a recommandé. Ce wird, pratiqué avec régularité, procure sérénité et tranquillité d’esprit. En l’accomplissant fidèlement chaque jour, l’âme s’élève vers la Présence divine. C’est une véritable nourriture pour le cœur et l’esprit, et une voie vers la paix intérieure et l’harmonie avec soi-même et avec l’existence. Cequotidien est bénéfique dans le cheminement spirituel du croyant(e).

Voici quelques invocations Ayat ul-Kursy ). Une fois le matin, le soir, et après les prières obligatoires.



- Les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah (n°2). Une fois le soir ou avant de dormir.



- Les sourates Al-Ikhlas (n°112), Al-Falaq (n°113) et An-Nas (n°114). Trois fois le matin et trois fois le soir.



- « Au nom d'Allah dont rien ne nuit en présence de (l'évocation de) Son nom sur la terre et dans le ciel, et Il est l’Audient, l'Omniscient » ( Bismillahi Alladhi la yadhurru ma3a ismihi chay'oun fil-‘ardhi wala fis-samâ'i wa houwas-sami3oul 3alim ) Trois fois le matin et trois fois le soir.



- « Je me mets sous la protection des Paroles parfaites d’Allah contre le mal des choses qu’il a créées » ( A3oûdhou bikalimätil-lâhi attâmâti mine mâ khalaq ) Trois fois le soir et celui qui s'arrête un endroit. Protège les lieux de tout mal.



- « Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah ; il n’y a de pouvoir, ni de puissance qu’en Allah » ( Bismillahi tawakkaltou 3alal-lâhi là hawla wa là qouwwata illà bil-lahi ) Lorsqu'on sort de la maison.



- « Allah me suffit. Il n’y a de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance ; et Il est le Seigneur du Trône immense » ( Hasbiyal-lahou là ilaha illä Houwa 3alayhi tawakkaltou wa Houwa Rabboul l’3archil-3adim ). Sept fois le matin et sept fois le soir. Allah lui suffit et le préserve des tracas de ce monde et de l'au-delà.



- « J'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et, Muhammad comme Prophète » ( Radhitou bil-lahi Rabban wa bil islami dinan, wa bi Muhammadine Nabiyya ). Trois fois le matin et trois fois le soir.



- « Ô Allah, c'est par l'oi que nous nous retrouvons au matin et c'est par Toi que nous nous retrouvons au soir. C’est par Toi que nous vivons et c'est par Toi que nous mourons et c’est vers Toi que se fera la Résurrection » ( Allahumma bika asbahnna wa bika amsayna wa bika nahyà wa bika namoûtou wa ilayka annouchourou ) et le soir on dit : « O Allah, c’est par Toi que nous nous retrouvons au soir et c'est par Toi que nous nous retrouvons au matin (...) et c’est vers Toi que se fait notre destinée. » ( Allahumma bika amsaynâ wa bika asbahna wa bika nahyâ wa bika namoñûtou wa ilayka-lmasir ). Une fois le matin et une fois le soir.



- « Nous nous retrouvons le matin dans la nature première qui est l'islam, dans la parole de sincérité et dans la religion de notre Prophète Muhammad et la voie de notre père Ibrahim qui était entièrement soumis à Allah (musulman) et n'était point du nombre des associateurs » ( Asbahna 3ala fitratil Islämi wa 3lâ kalimatil ikhlas wa 3ala dini Nabiyyina Mouhammadine wa ala millati abîina Ibrahima hanifan Musliman wa mâ kâna minalmouchrikine ). Une fois le matin.



- « Ô Allah, tout bienfait que j'ai ce matin ne vient que de Toi Seul ; point d’associé à Toi. À Toi la louange et les remerciements ( Allahumma ma asbaha bi minni’matine famineka wahdaka là charîka laka falakal hamdou wa lakach-choukrou ). Et le soir, on dit: « …que j'ai ce soir » ( ma amsa bi minni’matine ). Une fois le matin et une fois le soir.



- « O Allah, je me retrouve au matin, je Te prends à témoin, et je prends à témoin les porteurs de Ton trône, Tes anges, Tes prophètes et toutes Tes créatures, que Tu es Allah, il n’y a point de divinité digne d'adoration en dehors de Toi et que Muhammad est Ton serviteur et Ton Messager » ( Allahumma inni asbahtou ouch-hidouka wa ouch-hidou hamalata 3archika wa malâ'ïkataka wa anbiyâ'aka wa jami’a khalqika bi Annaka Antal-laahou la ilâha illâ Anta wa anna Mouhammadan 3Abduka wa rassoulouk ). Et le soir, on dit : je me retrouve au soir ( amsaytou ). Quatre fois le matin et quatre fois le soir.



- « O Allah, je cherche ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l’avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des humains » ( Allahumma inni a3oûdhou bika minal hammi walhazani wa a3oûdhou bika minal 3ajzi walkassali wa a3oûdhou bika minaljoubni walboukhli wa a3oûdhou bika mine ghalabatid-dayni wa gahrir-rijal ). Une fois le matin et une fois le soir.



- « Ô Allah, Tu es mon Seigneur, il n’y a de divinité (digne d’adoration) que Toi ; Tu m'as créé et je suis Ton esclave et je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de Toi. Je cherche Ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais Ton bienfait sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car il n’y a que Toi qui pardonnes les péchés. Son nom est : « Sayidoul istighfar » ( Allaahumma Anta Rabbi là ilaha illa Anta khalaqtani wa ana 3alâ 3ahdika wa wa3dika mastata3tou a3oûdhou bika mine charri mâ sana3tou aboû'ou laka bini3matika 3alayya wa aboû'ou laka bidanbi faghfirli fa innahou la yaghfirouh-dhounoûba illà Anta ). Soit la plus belle formule de demande de pardon. Une fois le matin et une fois le soir.



- « Ô le Vivant, Ô Celui qui subsiste par Lui-même ! J'implore secours auprès de Ta miséricorde, améliore toute ma situation et ne m’'abandonne pas à mon sort, ne serait-ce le temps d’un clin d'œil » ( Ya Hayyou yâ Qayyoñmou birahmatika astaghîthou, aslihlî cha’ni koullahou walâ takilni ilà nafsi tarfata 3ayne ). Une fois le matin et une fois le soir.



- « Ô Allah, accorde-moi la bonne santé. Ô Allah, accorde la bonne santé à mon ouïe. Ô Allah, accorde la bonne santé à ma vue. Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre l'incroyance et la pauvreté. Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre les supplices de la tombe ; il n'y a de divinité digne d’adoration que Toi » ( Allahumma 3afini fi badani Allaahumma 3âfini fi sam’i Allähumma 3afini fi basari Allâähumma inni a3oûdhou bika minalkoufri walfaqri-Allahumma inni a3oûdhou bika mine 3adhäbil abri là ilaha illa Anta ). Trois fois le matin et trois fois le soir.



- « Il n’y a point de divinité digne d’adoration en dehors d'Allah L’Unique, Il n’a aucun associé, à Lui la royauté et à Lui la louange et Il est Omnipotent » (L a ilaha illal-lahou wahdahou là charika lahou lahoulMulkou wa lahoul hamdou wa houwa 3alâ koulli chay-ine Qadir ). Une ou dix fois le matin et le soir.



- « Gloire et louange à Allah autant de fois que le nombre de Ses créatures, autant de fois pour Le satisfaire, égal au poids de Son Trône et au volume d'encre (pour écrire) Ses paroles » (Subhânal-lahi wa bihamdihi 3adada khalqihi wa ridha Nafsihi wa zinata 3archihi wa midada Kkalimatih). Trois fois le matin.



- « Gloire et louange sont à Allah, gloire est Allah l’Immense » ( Subhanal-lahi wa bihamdihi Subhanal-lahil’Adim ). Cent fois par jour.



- « Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme Tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d’Ibrahim, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme Tu as béni Ibrahim et la famille d’Ibrahim dans les mondes, Tu es certes le Très Digne de louanges, le Glorieux. » ( Allâhumma salli `alâ Mohammed, wa ’alâ ali Mohammed, kamâ sallayta ‘alâ Ibrahim wa ‘âli ibrâhîm, wa bârik ‘alâ mohammed, wa ‘alâ âli mohammed kamâ bârakta ‘alâ Ibrahim wa âla âli ibrahîma fil- ’alamîna innaka hamidun majid ). Cent fois chaque jour et cent fois après la troisième prière d’Al Asr.



*****

Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.



Voir la vidéo de La Casa del Hikma : Le soufisme, une secte hors de l'islam ?



Lire aussi :

Au-delà des rites : le soufisme, une voie de lumière spirituelle

Dhikr, dou'a, salat : prier Dieu en arabe

Le soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna - Le verset du Trône (). Une fois le matin, le soir, et après les prières obligatoires.- Les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah (n°2). Une fois le soir ou avant de dormir.- Les sourates Al-Ikhlas (n°112), Al-Falaq (n°113) et An-Nas (n°114). Trois fois le matin et trois fois le soir.- « Au nom d'Allah dont rien ne nuit en présence de (l'évocation de) Son nom sur la terre et dans le ciel, et Il est l’Audient, l'Omniscient » () Trois fois le matin et trois fois le soir.- « Je me mets sous la protection des Paroles parfaites d’Allah contre le mal des choses qu’il a créées » () Trois fois le soir et celui qui s'arrête un endroit. Protège les lieux de tout mal.- « Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah ; il n’y a de pouvoir, ni de puissance qu’en Allah » () Lorsqu'on sort de la maison.- « Allah me suffit. Il n’y a de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance ; et Il est le Seigneur du Trône immense » (). Sept fois le matin et sept fois le soir. Allah lui suffit et le préserve des tracas de ce monde et de l'au-delà.- « J'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et, Muhammad comme Prophète » (). Trois fois le matin et trois fois le soir.- « Ô Allah, c'est par l'oi que nous nous retrouvons au matin et c'est par Toi que nous nous retrouvons au soir. C’est par Toi que nous vivons et c'est par Toi que nous mourons et c’est vers Toi que se fera la Résurrection » () et le soir on dit : « O Allah, c’est par Toi que nous nous retrouvons au soir et c'est par Toi que nous nous retrouvons au matin (...) et c’est vers Toi que se fait notre destinée. » (). Une fois le matin et une fois le soir.- « Nous nous retrouvons le matin dans la nature première qui est l'islam, dans la parole de sincérité et dans la religion de notre Prophète Muhammad et la voie de notre père Ibrahim qui était entièrement soumis à Allah (musulman) et n'était point du nombre des associateurs » (). Une fois le matin.- « Ô Allah, tout bienfait que j'ai ce matin ne vient que de Toi Seul ; point d’associé à Toi. À Toi la louange et les remerciements (). Et le soir, on dit: « …que j'ai ce soir » (). Une fois le matin et une fois le soir.- « O Allah, je me retrouve au matin, je Te prends à témoin, et je prends à témoin les porteurs de Ton trône, Tes anges, Tes prophètes et toutes Tes créatures, que Tu es Allah, il n’y a point de divinité digne d'adoration en dehors de Toi et que Muhammad est Ton serviteur et Ton Messager » (). Et le soir, on dit : je me retrouve au soir (). Quatre fois le matin et quatre fois le soir.- « O Allah, je cherche ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l’avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des humains » (). Une fois le matin et une fois le soir.- « Ô Allah, Tu es mon Seigneur, il n’y a de divinité (digne d’adoration) que Toi ; Tu m'as créé et je suis Ton esclave et je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de Toi. Je cherche Ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais Ton bienfait sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car il n’y a que Toi qui pardonnes les péchés. Son nom est :). Soit la plus belle formule de demande de pardon. Une fois le matin et une fois le soir.- « Ô le Vivant, Ô Celui qui subsiste par Lui-même ! J'implore secours auprès de Ta miséricorde, améliore toute ma situation et ne m’'abandonne pas à mon sort, ne serait-ce le temps d’un clin d'œil » (). Une fois le matin et une fois le soir.- « Ô Allah, accorde-moi la bonne santé. Ô Allah, accorde la bonne santé à mon ouïe. Ô Allah, accorde la bonne santé à ma vue. Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre l'incroyance et la pauvreté. Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre les supplices de la tombe ; il n'y a de divinité digne d’adoration que Toi » (). Trois fois le matin et trois fois le soir.- « Il n’y a point de divinité digne d’adoration en dehors d'Allah L’Unique, Il n’a aucun associé, à Lui la royauté et à Lui la louange et Il est Omnipotent » (L). Une ou dix fois le matin et le soir.- « Gloire et louange à Allah autant de fois que le nombre de Ses créatures, autant de fois pour Le satisfaire, égal au poids de Son Trône et au volume d'encre (pour écrire) Ses paroles » (Subhânal-lahi wa bihamdihi 3adada khalqihi wa ridha Nafsihi wa zinata 3archihi wa midada Kkalimatih). Trois fois le matin.- « Gloire et louange sont à Allah, gloire est Allah l’Immense » (). Cent fois par jour.- « Seigneur, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme Tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d’Ibrahim, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme Tu as béni Ibrahim et la famille d’Ibrahim dans les mondes, Tu es certes le Très Digne de louanges, le Glorieux. » (). Cent fois chaque jour et cent fois après la troisième prière d’Al Asr.*****est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.Lire aussi :







