Al-Ghazali, ou la suprématie de l’intuition spirituelle

« Lumière muhammadienne »,

Dans le dernier extrait, Al-Ghazali s'emploie à établir une filiation spirituelle directe entre les prophètes et les saints musulmans, ce qui est une manière de trancher dans ce débat séculaire : qui sont les « héritiers » des prophètes dont parlait Muhammad : les oulémas gardiens de la norme extérieure, ou les saints soufis qui tendent à expérimenter intérieurement le modèle prophétique ? Al-Ghazali met à profit la doctrine de laréfraction de la Lumière divine principielle, et principe existentiateur du cosmos, pour recentrer la communauté islamique, tentée à son époque par diverses 'déviations' doctrinales, sur la personne du Prophète : la vie spirituelle doit suivre le sillage de la Sunna (exemple du Prophète) ; elle doit donc être vécue au sein du sunnisme, car lui seul garantit la conformité de l'expérience au message de la Révélation. La réalité cosmique de la Lumière muhammadienne s'appréhende aussi sur un plan mystique, puisque toute illumination intérieure, chez l'initié, s'alimente à cette lumière.L'influence d'Al-Ghazali dans la culture islamique a été et reste majeure. Grâce à sa caution scientifique, il a grandement contribué à réconcilier le sunnisme avec le soufisme, lequel n'a cessé d'imprégner toujours davantage la culture islamique, jusqu'au XIXe siècle. Suivant son modèle, beaucoup de oulémas et de juristes musulmans ont cheminé dans le soufisme, cherchant à conjoindre en eux la Loi et la Voie, la norme extérieure et l'expérience intérieure. A un moment où le juridisme était en train d'envahir le champ islamique, Al-Ghazali a rappelé la hiérarchie des valeurs au sein de l'islam ; des siècles avant l'apparition des fondamentalismes modernes, il a souligné que cette religion avait, comme les autres, avant tout une vocation spirituelle, et que la conscience humaine se réalise dans son propre dépassement.