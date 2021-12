Mille ans après la mort d’Al-Sulami, l’héritage de l’historien du soufisme et maître spirituel en lumière

« Il existe une science cachée que seuls les savants par Dieu connaissent. Lorsqu’ils en parlent, personne ne la désapprouve, sauf ceux qui se trompent au sujet de Dieu. »

Al-Sulami rapporte dans son recueil un hadith qui me semble tout à fait correspondre à notre époque :Mille ans après la mort d’Al-Sulami, cet enseignement prophétique nous permet de reconnaître tant la crise spirituelle et existentielle de l’homme et de la femme modernes, provoquée par la négation de la transcendance et l’oubli de Dieu, mais aussi la crise interne qui touche les communautés religieuses, y compris la communauté musulmane. Celle-ci est en effet minée, contaminée, par des idéologies aussi rigoristes que rationalistes, marquées par le littéralisme grossier, le formalisme, la lecture partielle et partiale des textes en dehors de leur contexte, qui conduisent à l’extrémisme, à la violence, au totalitarisme, et au rejet de tout pluralisme. Fait remarquable, ces mouvements ont tous pour point commun de remettre en cause la légitimité duet la présence des saints, au nom d’un prétenduqui serait censé favoriser unCes entreprises anti-spirituelles et anti-traditionnelles s’opposent au consensus majoritaire de la communauté qui s’est établi, à partir des premiers temps de l’islam, grâce aux enseignements portés à travers la chaîne ininterrompue des sages et des maîtres musulmans. Ceux-ci ont toujours eu pour fonction de préserver et de transmettre l’intégrité et l’intégralité de l’héritage prophétique, impliquant la complémentarité de la loi avec la voie, l’unité de l’extérieur et de l’intérieur. C’est ainsi que s’est perpétuée la tradition islamique, dans la diversité de ses écoles juridiques, théologiques et spirituelles, présentes depuis les origines de l’islam jusqu’à nos jours.C’est aussi ce qui a permis de favoriser la dynamique du renouveau théologique, ou mieux encore la revivification des sciences de la religion, comme disait l’imam Al-Ghazali, grâce aux efforts constants et conjoints des savants, théologiens, juristes, maîtres spirituels, pour fournir les clés de lecture et les méthodes de compréhension et d’interprétation des sources scripturaires, permettant de garantir l’application des principes et des textes sacrés en phase avec le contexte, et en bonne intelligence avec l’ensemble de la création.Le recueil des hadiths sur le soufisme d’Al-Sulami a certainement des vertus pédagogiques spécifiques : en rappelant les sources duauthentique, il met en évidence la conformité de sa doctrine et de sa pratique avec l’esprit et la lettre du Coran et du Sunna, ainsi que leur ancrage dans l’histoire de la tradition savante de l’islam, et permet de défendre ses maîtres face aux attaques d’un exotérisme dévoyé et exclusiviste mais aussi face aux risques d’un pseudo-soufisme édulcoré en dehors du cadre islamique.C’est pourquoi, dans le contexte actuel, Quarante hadiths sur le soufisme ne peut que favoriser, selon moi, un retour salutaire à l’essentiel, et ce à plusieurs niveaux : retour à l’essence du soufisme ; retour à l’essence de l’enseignement prophétique ; retour à l’essence de la présence spirituelle et de la vocation universelle du Prophète Muhammad,, et lieu de passage entre l’amour de Dieu pour les hommes et l’amour des hommes pour Dieu.