Quarante hadiths sur le soufisme, un condensé des enseignements du Prophète de l'islam avec Al-Sulami

« Il ressort de cette étude que la majorité des hadiths transmis par Al-Sulami ont été validés et retenus dans les recueils canoniques, comme ceux d’Al-Bukhari et de Muslim, ou dans d’autres recueils de référence »

« Plus que de simples références, les chaînes de transmission d’Al-Sulami témoignent de ses efforts, de sa longue expérience et de ses compétences avérées dans le domaine de la science du hadith, marquant une participation active à la tradition vivante de l’islam et des maîtres. Ses sources premières n’étaient pas les livres, mais les enseignements et les témoignages directs d’hommes et de femmes pieux, intègres et fiables qu’il a rencontrés et fréquentés personnellement. »

« de se disposer, avec attention et amour, pour voir, écouter, reconnaître les traces de la présence prophétique et les manifestations de ce que les maîtres appellent la Nûr Muhammadî, la lumière originelle de Muhammad, pour pouvoir se laisser instruire et guider par celui qui était et demeure le maître des maîtres ». « Que Dieu illumine le visage de celui qui entend mes propos, les médite, et les met en pratique ! »

d’Abu 'Abd Al-Rahman Al-Sulami offre un condensé des enseignements du Prophète Muhammad sur la spiritualité musulmane. La traduction et l’annotation de l’ouvrage signé d'un grand maître soufi dont l’année 2021 marque le millénaire de sa disparition sont assurées par Jean Abd-al-Wadoud Gouraud, enseignant à l'Institut des hautes études islamiques (IHEI). Ce spécialiste d'Al-Ghazali s’est ainsi basé sur la version du livre transmise par l’imam Al-Sakhâwi (1428-1497) d’après son maître Ibn Hajar Al-Asqalani (1372-1449), l’auteur du, commentaire de référence en plusieurs volumes de l’intégralité dude l’imam Al-Bukhari.Al-Sakhawi a accompagné sa transmission desd’une étude critique selon les règles et les critères de la science du hadith, afin de retracer les versions des textes des hadiths et de vérifier la fiabilité de leurs transmetteurs., fait part à Saphirnews Jean Abd-al-Wadoud Gouraud.Pour le traducteur, qui a fait le choix comme Al-Sulami de ne pas accompagner les hadiths d'une exégèse mais de versets coraniques, il s’agit pour le lecteur ou l’auditeur du hadithdisait le Prophète.