L’islam unique, pourquoi un tel mythe est périlleux

Les tenants de l’islam unique oublient que la certitude est l’apanage de l’ignorance . Plus on approfondit un sujet, plus les questions sont nombreuses. Ce qu’ils appellent l’étude n’est en rien l’utilisation de la raison critique, mais simplement l’absorption passive de l’opinion de certains savants. Or, dans le Coran, Dieu exhorte de nombreuses fois les humains à utiliser leur raison pour tirer des jugements autonomes, à peser le pour et le contre pour agir avec intelligence, et à réfléchir indépendamment (par exemple 2:44, 2:164, 2:197, 3:7, 3:190, 5:100, 6:50, 10:16, 11:114, 12:2, 12:111, 13:3-4, 14:52, 16:11-12, 16:67, 17:41, 20:54, 23:80, 30:21, 30:28, 34:46, 35:37, 37:155, 38:29, 39:18, 40:67, 43:3, 45:13, 54:17, 57:17, 59:21, 65:10, 67:10, 89:5).Il n’est bien sûr pas question de faire table rase des opinions et des avis des sages et des théologiens anciens. Ils ont souvent œuvré avec dévouement, foi et sagesse. Mais prétendre que la parole de Dieu a été interprétée de manière complète et finale par les savants du passé revient à limiter la parole divine elle-même. Si des intellectuels et des théologiens, même nombreux et assidus, pouvaient arriver à cerner définitivement l’intention de Dieu, cela impliquerait que celle-ci est limitée, puisque des humains pourraient la comprendre de manière définitive. Or la parole et les intentions de Dieu sont indicibles, infinies et illimitées. Prétendre que les sages du passé sont arrivés, même collectivement, à les comprendre entièrement revient à limiter, non seulement la parole de Dieu, mais aussi Dieu lui-même.