Les mérites des dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah

« Le jeûne de chacun de ces jours équivaut au jeûne d’une année. »

« yawm-ou ‘Arafat ».

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et J’ai accompli sur vous Mon bienfait, et J’ai agréé l’islam comme religion pour vous. »

« Ô chef des croyants, vous récitez un verset dans votre Livre. Si ce verset était descendu pour nous les Juifs, nous aurions fait de ce jour, un jour de fête. »

« Et quel est ce verset ? »

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et J’ai accompli sur vous Mon bienfait »,

« Concernant le jeûne du jour de ‘Arafat, j’ai espoir qu’Allah fasse qu’il compense (les péchés de) l’année précédente et (ceux de) l’année suivante. »

« Et fais aux gens une annonce pour le hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés, et pour invoquer le nom d’Allah aux jours fixés. »

« les jours bien déterminés »

« Il n’y a pas de jours qui soient plus grands auprès d’Allah et durant lesquels Il aime plus les bonnes actions que durant ces dix jours (de Dhul-Hijjah). Ainsi, durant ces dix jours, récitez abondamment le Tahlîl (Lâ illâha illa Allâh), le Takbîr (Allahou Akbar) ainsi que le Tahmîd (Al-Hamdullilah). »

Durant ces jours bénis, le Prophète nous a recommandé d’observer plusieurs actions, afin d’acquérir Sa proximité, comme :Selon Abu Houreira, le Prophète a dit :Les juristes affirment de manière unanime qu’il est fortement recommandé de jeûner durant ces jours sacrés, surtout le neuvième de Dhul Hijjah, qui est appeléCe jour est sans aucun doute un jour symbolique, car c’est durant celui-ci qu’Allah a révélé le fameux verset exprimant le parachèvement de l’islam :(Sourate 5, verset 3)De plus, il est dit que certaines personnes des autres religions monothéismes avaient conscience de son importance. Il est rapporté qu’une fois un juif alla trouver Omar, et lui dit :Omar demanda ensuite :C’est le verset :répondit le juif (Al-Boukhari).Ce jour de 'Arafat doit être un moment de spiritualité. De ce fait, il nous a été fortement conseillé de jeûner en ce jour. En effet, Abu Qatadah a déclaré : « Le Prophète d’Allah a dit :(Mouslim)En effet, Allah dit :(Sourate 22, versets 27-28)D’après Ibn Abbas,mentionnés dans ce verset sont les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah (Ibn Kathir - Volume 3, page 268). De même, l’Envoyé d’Allah a dit :(Ahmad)Durant le(s) jour(s) du sacrifice, il est demandé à celui qui a les moyens d’immoler un animal. Il est recommandé à celui qui a l’intention d’accomplir le sacrifice de s’abstenir, dans la mesure du possible, de se couper les ongles, les cheveux ou d’enlever les poils de son corps au cours de la première décade de Dhul-Hijjah.En conclusion, il nous faut retenir l’importance de ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah. À nous donc de tout faire pour essayer de multiplier nos bonnes œuvres durant ces jours si importants tout en se protégeant des interdits divins.*****est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.Lire aussi :Et aussi :